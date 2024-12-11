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7 видов чаев, способствующих успокоению и расслаблению

Диетолог назвала виды чая, которые успокаивают организм (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые сорта чая содержат соединения, расслабляющие тело и разум, что способствует спокойному засыпанию. К тому же такие напитки не содержат в своем составе кофеина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Диетолог

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Чай из бузины

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