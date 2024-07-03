Топ-7 тварин, які полювали на наших предків

Шаблезубий кіт

Шаблезубі кішки без вагань їли ранніх людей, коли тільки випадала можливість.У 2015 році вчені відновили скам'янілості зубів і кісток віком 300 000 років у двох шаблезубих кішок у Шонінгені, Німеччина. Тести показали, що представник Homo heidelbergensis, ймовірний предок сучасної людини, використовував одну з кісток як молоток.

Homo heidelbergensis був добрим мисливцем. Вони використовували дерев'яні списи та були здатні знищувати велику здобич, включаючи носорогів, бізонів і гігантських оленів. Однак вони мудро трималися якомога далі від шаблезубого кота і вбивали його лише для самозахисту.

Інше відкриття з пустелі Джураб показало, що Sahelanthropus tchadensis, набагато давніший можливий предок людей і шимпанзе, який жив між 6,5 і 7,5 мільйонами років тому у безпосередній близькості принаймні від трьох видів шаблезубих кішок, включаючи величезного Machairodus kabir.

Кабір важив 350-490 кілограмів. Для порівняння, найбільші тигри сьогодні важать до 300 кілограмів.

Реконструкція мегантерона (фото: Вікіпедія)

Орел Хааста

У фольклорі маорі згадується про існування величезного птаха, який полював і їв людських немовлят багато століть тому. Маорі називали птаха Те Хокіой (або Пуакай), але вчені вважають, що це був орел Хааста.

Подібно до того, як маорі говорили про Те Хокіой, орел Хааста був здатний ловити людських дітей, і, швидше за все, так і було. Вбити дорослу людину теж не склало б особливих труднощів. Фактично, основною здобиччю орла був моа - величезний, вимерлий нелітаючий птах, який був у багато разів більшим за нього (і за людину).

Орел Хааст був головним хижаком у Новій Зеландії. Він був 0,9 метра заввишки, 1,5 метра завдовжки і важив близько 14 кілограмів. Мав розмах крил 3 метри, а його дзьоб і кігті були вдвічі більшими, ніж у найбільшого орла сучасності.

Маорі опосередковано спричинили вимирання орла Хааста, коли почали полювали на моа до їх повного зникнення. Орел Хааст вимер близько 1400 року, оскільки не було достатньо великої здобичі, щоб втамувати його жорстокий голод.

Орел Хааста атакує новозеландських моа (фото: Вікіпедія)

Крокодил антропофаг

Crocodylus anthropophagus (буквально крокодил-людожер) - великий вимерлий крокодил, який полював на ранніх людей 1,84 мільйона років тому. Про те, що він віддає перевагу людському м'ясу, свідчить навіть його назва антропофаг, що, по суті, означає "пожирач людей".

Вчені виявили першу скам'янілість C. anthropophagus в Олдувайській ущелині Тананзії у 2007 році. Два невеликих прабатька сучасних людей, жили в ущелині в той час, коли там жив цей крокодил.

Вчені навіть знайшли кілька скам'янілостей з укусами давніх крокодилів. Історики вважають, що крокодил сховався під водою і вистрибнув, щоб зловити здобич, яка прийшла напитися. Вірогідно, крокодил вважав ранніх людей основним джерелом їжі.

Крокодил антропофаг, реконструкція зовнішнього вигляду (фото: Вікіпедія)

Змії

У людей є вроджений страх перед зміями, який підказує нам дещо. Змії і примати живуть разом вже 100 мільйонів років. Змії полювали на приматів і вважали їх просто ще одним джерелом їжі.

За словами професора з Каліфорнійського університету Лінн Ісбелл, смертельний страх опинитися в череві змії змусив стародавніх приматів розвинути більший мозок і гостріші очі.

Вони вже могли бачити інших хижаків з далеких відстаней, але змій було важче помітити, тому що вони ковзали по підлозі. Вони крадькома наближалися до своєї здобичі, перш ніж згорнутися навколо неї, щоб задушити до смерті.

Ранні примати еволюціонували, щоб бачити колір і рух в більшому об'ємі, і це дозволило їм помітити змій. Близько 60 мільйонів років тому еволюціонували перші отруйні змії, а їхня отрута була засобом перемогти покращений зір ранніх приматів. Натомість ранні примати розвинули більший мозок, щоб швидше обробляти візуальну інформацію.

Водяний пітон Маклота (фото: Вікіпедія)

Печерний ведмідь

Печерний ведмідь (Ursus spelaeus) вперше з'явився близько 100 000 років назад і вимер близько 25 000 років тому. Його батьківщиною вважається була Європа, де він пережидав зиму у печерах. Люди середньовіччя навіть приймали його скам'янілості за драконів.

Печерний ведмідь жив поряд з неандертальцями до появи сучасних людей 40 000 років тому. Обидва види людей жили в одних і тих же печерах з ведмедями, що призводило до жорстоких зіткнень.

Протистояння велися виключно за середовище проживання, оскільки печерний ведмідь здебільшого харчувався рослинами. Люди не стали активно полювати на ведмедя, тому що він був величезним і небезпечним. Однак вони полювали на нього, коли це було необхідно.

Іноді ведмеді залишали свої печери заради інших. В інших випадках люди жили в печерах влітку і виходили, коли ведмеді поверталися, щоб впасти в сплячку взимку. Однак зіткнення все одно були неминучими.

Реконструкція печерного ведмедя (фото: Вікіпедія)

Стародавні гієни

У 1994 році вчені знайшли стегнову кістку Homo rhodesiensis віком 500 000 років у печері в Касабланці, Марокко. Homo rhodesiensis є підвидом Homo heidelbergensis, який вважається спільним предком неандертальців і Homo sapiens.

Лише в 21 столітті вчені зрозуміли, що у них є скам'янілість ранньої людини, тому що кістка була сильно зламана і пережована вимерлою гієною.

Вченим відомо, що в деяких печерах жили люди і стародавні гієни, хоча вони не змогли підтвердити, чи жили вони там одночасно. Вірогідно, що на стародавню людину полювали гієни, але дослідники не роблять поспішних висновків. Homo rhodesiensis міг загинути з інших причин, а його останки з'їсти гієни.

Homo rhodesiensis також був відмінним мисливцем, який вбивав велику дичину. Вони могли навіть полювати на гієн. Однак і гієни також були здатні полювати на них. Що б не сталося 500 000 років тому, відкриття захоплює, оскільки дослідники рідко знаходять останки людських скам'янілостей, з'їдених хижаками.

Стародавні гієни були досить поширеними (фото: Вікіпедія)

Інші люди

Вчені виявили в Європі кілька скам'янілостей неандертальців-канібалів. Однак неандертальці не полували регулярно на собі подібних заради їжі. У людини недостатньо калорій для підтримки іншої. Кінь містить 200 000 калорій, а людина - порівняно мізерні 32 000.

З іншого боку, неандертальці могли містити більше калорій коштом м'язової маси. Крім того, було знайдено кілька скам'янілостей, які свідчать про те, що неандертальці з'їли багато своїх соплемінників. Вчені підозрюють, що неандертальці вбивали своїх через голод, для ритуалів або для самооборони.

Художня реконструкція неандертальської спільноти (фото: Вікіпедія)