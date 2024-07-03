Топ-7 животных, которые охотились на наших предков

Саблезубый кот

Саблезубые кошки без колебаний ели ранних людей, когда только представилась возможность. В 2015 году ученые восстановили окаменелости зубов и костей в возрасте 300 000 лет у двух саблезубых кошек в Шонингене, Германия. Тесты показали, что представитель Homo heidelbergensis, вероятный предок современного человека, использовал одну из костей в качестве молота.

Homo heidelbergensis был хорошим охотником. Они использовали деревянные копья и были способны уничтожать крупную добычу, включая носорогов, бизонов и гигантских оленей. Однако они мудро держались как можно дальше от саблезубого кота и убивали его только для самозащиты.

Другое открытие из пустыни Джураб показало, что Sahelanthropus tchadensis, гораздо более древний возможный предок людей и шимпанзе, живший между 6,5 и 7,5 миллионами лет назад в непосредственной близости по крайней мере от трех видов саблезубых кошек, включая огромного Machairo kabir.

Кабир весил 350-490 кг. Для сравнения, самые большие тигры сегодня весят до 300 килограммов.

Реконструкция мегантерона (фото: Википедия)

Орел Хааста

В фольклоре маори упоминается о существовании огромной птицы, которая охотилась и ела человеческих младенцев много веков назад. Маори называли птицу Те Хокиой (или Пуакай), но ученые полагают, что это был орел Хааста.

Подобно тому, как маори говорили о То Хокиой, орел Хааста был способен ловить человеческих детей, и, скорее всего, так и было. Убить взрослого человека тоже не составило бы особого труда. Фактически, основной добычей орла была моа - огромная, вымершая нелетающая птица, которая была во много раз больше его (и человека).

Орел Хааст был главным хищником в Новой Зеландии. Он был 0,9 метра в высоту, 1,5 метра в длину и весил около 14 килограммов. Имел размах крыльев 3 метра, а его клюв и когти были вдвое больше, чем у самого большого орла современности.

Маори косвенно повлекли за собой вымирание орла Хааста, когда начали охотиться на моа до их полного исчезновения. Орел Хааст умер около 1400 года, поскольку не было достаточно большой добычи, чтобы утолить его жестокий голод.

Орел Хааста атакует новозеландских моа (фото: Википедия)

Крокодил антропофаг

Crocodylus anthropophagus (буквально крокодил-людоед) - большой вымерший крокодил, охотившийся на ранних людей 1,84 миллиона лет назад. О том, что он предпочитает человеческое мясо, свидетельствует даже его название антропофаг, что, по сути, означает "пожиратель людей".

Ученые обнаружили первую окаменелость C. anthropophagus в Олдувайском ущелье Тананзии в 2007 году. Два небольших прародителя современных людей, жили в ущелье в то время, когда там жил этот крокодил.

Ученые даже обнаружили несколько окаменелостей с укусами древних крокодилов. Историки считают, что крокодил скрылся под водой и выпрыгнул, чтобы поймать добычу, пришедшую напиться. Верочятно, крокодил считал ранних людей основным источником пищи.

Крокодил антропофаг, реконструкция внешнего вида (фото: Википедия)

Змеи

У людей есть врожденный страх перед змеями, подсказывающий нам кое-что. Змеи и приматы живут вместе уже 100 миллионов лет. Змеи охотились за приматами и считали их просто еще одним источником пищи.

По словам профессора из Калифорнийского университета Линн Исбелл, смертельный страх оказаться в чреве змеи заставил древних приматов развить больший мозг и более острые глаза.

Они уже могли видеть других хищников с дальних расстояний, но змей было труднее заметить, потому что они скользили по полу. Они украдкой приближались к своей добыче, прежде чем обернуться вокруг нее, чтобы задушить насмерть.

Ранние приматы эволюционировали, чтобы видеть цвет и движение в большем объеме, и это позволило им заметить змей. Около 60 миллионов лет назад эволюционировали первые ядовитые змеи, а яд их был средством победить улучшенное зрение ранних приматов. В то же время ранние приматы развили больший мозг, чтобы быстрее обрабатывать визуальную информацию.

Водяной питон Маклота (фото: Википедия)

Пещерный медведь

Пещерный медведь (Ursus spelaeus) впервые появился около 100 000 лет назад и вымер около 25 000 лет назад. Его родиной считается Европа, где он пережидал зиму в пещерах. Люди средневековья даже принимали его окаменелости за драконов.

Пещерный медведь жил рядом с неандертальцами до появления современных людей 40 тысяч лет назад. Оба вида людей жили в одних и тех же пещерах с медведями, что приводило к жестоким столкновениям.

Противостояние велось исключительно за среду обитания, поскольку пещерный медведь в основном питался растениями. Люди не стали активно охотиться на медведя, потому что он был огромным и опасным. Однако они охотились за ним, когда это было необходимо.

Иногда медведи покидали свои пещеры ради других. В других случаях люди жили в пещерах летом и выходили, когда медведи возвращались, чтобы упасть в спячку зимой. Однако столкновения все равно были неизбежны.

Реконструкция пещерного медведя (фото: Википедия)

Древние гиены

В 1994 году ученые обнаружили бедренную кость Homo rhodesiensis в возрасте 500 000 лет в пещере в Касабланке, Марокко. Homo rhodesiensis является подвидом Homo heidelbergensis, который считается общим предком неандертальцев и Homo sapiens.

Лишь в 21 веке ученые поняли, что у них есть окаменелость раннего человека, потому что кость была сильно сломана и пережевана вымершей гиеной.

Ученым известно, что в некоторых пещерах жили люди и древние гиены, хотя они не смогли подтвердить, жили ли они там одновременно. Вероятно, что за древним человеком охотились гиены, но исследователи не делают поспешных выводов. Homo rhodesiensis мог погибнуть по другим причинам, а его останки съесть гиены.

Homo rhodesiensis также был отличным охотником, убивавшим большую дичь. Они могли даже охотиться на гиен. Однако и гиены тоже были способны охотиться на них. Что бы ни случилось 500 000 лет назад, открытие захватывает, поскольку исследователи редко находят останки человеческих окаменелостей, съеденных хищниками.

Древние гиены были достаточно распространены (фото: Википедия)

Другие люди

Ученые обнаружили в Европе несколько окаменелостей неандертальцев-каннибалов. Однако неандертальцы не охотились регулярно на себе подобных ради еды. У человека недостаточно калорий для поддержания другого. Лошадь содержит 200 000 калорий, а человек - сравнительно скудные 32 000.

С другой стороны, неандертальцы могли содержать больше калорий за счет мышечной массы. Кроме того, было найдено несколько окаменелостей, свидетельствующих о том, что неандертальцы съели много своих соплеменников. Ученые подозревают, что неандертальцы убивали своих из-за голода, для ритуалов или для самообороны.

Художественная реконструкция неандертальского сообщества (фото: Википедия)