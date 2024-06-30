Топ-5 неймовірно крутих комах, які здатні налякати своїми здібностями

Комахи завжди дивували людство своєю неймовірною різноманітністю та унікальними здібностями. Від спритних бабок, які можуть літати в будь-яку сторону до мурах, що здатні переносити вантажі, у кілька разів важчі за власну вагу, - світ комах вражає своїми можливостями.

Чорний мураха-бульдог

Чорний мураха-бульдог, який занесений до Книги рекордів Гіннеса як найсмертоносніша мураха у світі, кусається і жалить одночасно.

Відомо, що він спричиняє смерть людей, а причиною може стати анафілактичний шок після укусу. Серед трьох зареєстрованих смертельних випадків в Австралії смерть настала протягом п'ятнадцяти хвилин після початку нападу.

Мураха-бульдог кусається швидко і багаторазово і не боїться ні людей, ні чогось іншого. Ці великі мурахи по суті є осами без крил, тому вони поводяться інакше, ніж інші види мурах.

Мурахи-бульдоги, також відомі як мурахи-бики, агресивні, не прокладають стежки запахами і живуть порівняно невеликими колоніями. Раніше вони зустрічалися по всьому світу, але зараз збереглися тільки в Австралії.

Смертоносна мураха-бульдог (фото: Вікіпедія)

Жук-геркулес

Жук-геркулес - одна з найсильніших істот на землі. Вони можуть підіймати і переносити вагу свого тіла в 850 разів більше, що еквівалентно людині, що несе сім слонів.

Самці цього великого виду жуків мають дуже характерну зовнішність завдяки масивним рогам на голові, які виглядають як набір плоскогубців і використовуються для боротьби з іншими самцями, щоб справити враження на самок.

Бій закінчується, коли один з бійців опиняється на спині та не в змозі перевернутися. Самки залишаються з тим, хто вижив у цих сутичках, незалежно від розміру його рогів.

Найсильніший жук-геркулес (фото: Вікіпедія)

Бабка зелена звичайна

Завдяки незалежному управлінню крилом, що дає їм можливість літати вперед, назад і вбік, а також зависати та повертатися на 90 градусів за пару помахів крила, бабки роблять найдосконаліші сучасні літаки примітивними.

Вони також дуже швидкі. Титул чемпіона світу на швидкість дістається північноамериканській звичайній зеленій бабці, яка поширена по всій Північній Америці.

Ця комаха має кілька холодних контрастних синіх і зелених відтінків на своєму тілі, а також чорну пляму всередині жовто-синього кільця на лобі, яке називається міткою "яблучко".

У холодну погоду вони змінюють колір свого тіла на темніші відтінки, щоб поглинати більше сонячного світла. З тілом 76 мм і розмахом крил 80 мм бабка розганяється до 85 кілометрів на годину.

Неймовірні можливості бабки (фото: Вікіпедія)

Сонечко

Жуки-сонечка, або сонечка, можуть виглядати красиво, і вони відносно нешкідливі, але це заражені хворобами канібали, які можуть з'їсти до 5000 комах протягом свого життя, включаючи своїх братів і сестер.

Сонечка-арлекіни є головними порушниками, а багато інших видів вдаються до поїдання членів своєї сім'ї лише тоді, коли лишаються низькі запаси їжі.

Стаття Університету Райса додає цим комахам характеристики "інвазивні" і "божевільні", при цьому автор зазначає, що ці жуки також видають неприємний запах, коли ви їх турбуєте.

Напевно, немає кращого прикладу вовка в овечій шкурі у тваринному світі, ніж сонечко.

Сонечко-арлекін, типовий варіант забарвлення (фото: Вікіпедія)

Мураха Дракула

Спритна і психотична мураха Дракула, яка рухається зі швидкістю 90 метрів на секунду, є найшвидшою твариною у світі. Також, за даними National Geographic, їх укус є найшвидшим рухом тварин за всю історію спостережень.

Укус схожий на те, як ми клацаємо пальцями, при цьому накопичена енергія виробляє звук у випадку наших пальців і руйнівно швидкий укус у випадку цих мурах. І швидкість, і сила укусу приголомшує здобич мурахи.

А королеви навіть смокчуть кров власних дитинчат, тому що мурахи-дракули не зацікавлені бути на службі у її Величності та не діляться відригнутою їжею в колонії.

Напрочуд швидка мураха Дракула (фото: Вікіпедія)