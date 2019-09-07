7 сентября: какой праздник и что запрещено делать в этот день

Какой сегодня праздник. 7 сентября христиане чтят память святого Тита, апостола от 70-ти, который хотя и был прежде язычником, принял крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником. В народе этот день называют Тит Листопад, а еще Гриборост или Замолотки, и посвящали сбору грибов в лесу. В то же время считалось, что процесс может пройти не всегда гладко и увлекательно.

У наших предков бытовала поговорка, что "Святой Тит последний гриб растит", поэтому 7 сентября считалось "закрытием сезона".

7 сентября отмечают день святого апостола Тита (Фото: andriyivska-tserkva.kiev.ua)

По традиции, люди вставали очень рано, чтобы собрать в лесу как можно больше грибов. При этом верили, что на Тита Листопадника в чащах можно повстречать мифических существ, которые олицетворяли силы природы и духов леса.

В народе считали, что встреча с некоторыми могла хорошо потрепать нервы - если Боровички захотят поводить маленьких детей по лесу за крики и баловство на "тихой охоте". Если же вести себя тихо и осторожно, то Боровички покажут самые грибные места и самый легкий путь домой.

Предки верили, что в лесу можно повстречать Боровичков (Изображение: Klaher Baklaher, из открытых источников)

Но главный у этих созданий был дух бор Боровик - огромный полумедведь-получеловек, который за неуважительное отношение к грибам и другим "дарам леса" мог завести человека в непроходимые чащи или болота.

В то же время мог исполнить некоторые желания и исцелить болезни, но взамен требовал жертву - кота.

Но при желании якобы можно было добиться осуществления заветного желания и другим способом в этот день.

7 сентября в день Тита Листопада собирали грибы в лесу и готовили из них вкусные блюда (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Для этого на Тита Листопада на рассвете нужно было положить в баночку или другую емкость чайный гриб и нашептать на него свою мечту. Верили, что тогда желание непременно сбудется.

7 сентября считали благоприятным днем для значительных покупок и дальних поездок. В то же время ни в коем случае нельзя было заниматься строительством - в противном случае повышались риски травмирования, а сама постройка могла вскоре рухнуть.

Приметы и поговорки в день Тита Листопадника:

Обильный урожай грибов на Тита сулил затяжную зиму;

Если намолоть много зерна, то можно призвать суровую зиму;

Если перелетные птицы садятся на землю, значит будет ясная и теплая погода, но если на крышы домов - нужно готовиться к ненастью.

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