Выходные дни осенью 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Праздник День защитника Украины подарит нам трехдневный уик-энд
Осень 2019 начнется и закончится выходными, и хоть дополнительный праздничный день будет только один, все же уик-эндовские "рубежи" могут вселять надежду, что и сам сезон будет спокойным.
Всего календарных выходных насчитывается 26 из 91, плюс еще один дополнительный - на праздник День защитника Украины, который припадает в этом году на понедельник (что автоматически создает для украинцев трехдневные "каникулы").
В 2019 году сентябрь, октябрь и ноябрь имеют равное количество выходных - в каждом месяце их будет по 9. Начнется осень в воскресенье, а закончится в субботний день.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Выходные осенью 2019:
Отметим, что 2019 год преподносит аналогичные выходные "границы" и зиме - декабрь начнется в воскресенье, а февраль 2020-го закончится в субботу. Такая выходит календарная магия.
Иллюстративное фото (pixabay.com/jbom411)
Как сообщалось ранее, Минобразования рекомендовало учебным заведениям график с датами школьных каникул 2019-2010. Отметим, что согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней.
К слову, в Украине невакцинированные дети не смогут посещать занятия в детсадах и школах. И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич призвали украинцев сделать своим детям все необходимые прививки до 1 сентября.