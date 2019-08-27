Выходные дни осенью 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Выходные дни осенью 2019 (Иллюстративное фото: pixabay.com/jill111)

Праздник День защитника Украины подарит нам трехдневный уик-энд

Осень 2019 начнется и закончится выходными, и хоть дополнительный праздничный день будет только один, все же уик-эндовские "рубежи" могут вселять надежду, что и сам сезон будет спокойным.

Всего календарных выходных насчитывается 26 из 91, плюс еще один дополнительный - на праздник День защитника Украины, который припадает в этом году на понедельник (что автоматически создает для украинцев трехдневные "каникулы").

В 2019 году сентябрь, октябрь и ноябрь имеют равное количество выходных - в каждом месяце их будет по 9. Начнется осень в воскресенье, а закончится в субботний день.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Выходные осенью 2019:

Сентябрь: 1, 7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29;

Октябрь: 5 и 6, 12 и 13 а также День защитника Украины 14-го (понедельник), 19 и 20, 26 и 27;

14-го (понедельник), 19 и 20, 26 и 27; Ноябрь: 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30.

Отметим, что 2019 год преподносит аналогичные выходные "границы" и зиме - декабрь начнется в воскресенье, а февраль 2020-го закончится в субботу. Такая выходит календарная магия.

Иллюстративное фото (pixabay.com/jbom411)

Как сообщалось ранее, Минобразования рекомендовало учебным заведениям график с датами школьных каникул 2019-2010. Отметим, что согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней.

К слову, в Украине невакцинированные дети не смогут посещать занятия в детсадах и школах. И.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун и министр образования и науки Лилия Гриневич призвали украинцев сделать своим детям все необходимые прививки до 1 сентября.