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Идеальная погода будет не везде: каким областям не повезет на выходных

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 10:23
Идеальная погода будет не везде: каким областям не повезет на выходных
Погода в Украине (Иллюстративное фото:GettyImages)

Погода на выходных огорчит жителей нескольких областей дождями

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, ожидается благоприятная почти во всех областях страны. Однако жители некоторых регионов не смогут порадоваться яркому солнцу и комфортной теплой температуре. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на ближайших выходных в Украине ожидается идеальная погода, будет много солнца и достаточно высокая температура воздуха. Однако в нескольких областях пройдут дожди и будет прохладно.

"На выходных, 7-8 сентября, в Украине – идеальная погода. Ну, почти. На выходных будет много солнца, бархатцев, красивых облаков, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - рассказала синоптик.

Идеальная погода будет не везде: каким областям не повезет на выходных

Карта погоды

Температура воздуха в большинстве регионов будет высокой, почти летней, прохладно будет только в западных областях.

"Всего в Украине предполагается +23 +29 градусов, а в воскресенье на пару градусов еще выше (кроме западных областей, где похолодает до +19 +23 градусов)", - добавила Диденко.

В Киеве ожидается на выходных комфортная и теплая погода, без осадков.

"В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается +24 +27 градусов", - написала синоптик и порекомендовала использовать прекрасную погоду для отдыха и созерцания.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики огорчили украинцев прогнозом погоды на осень и спрогнозировали снег в Украине в ноябре.

А также рассказывали о том, что синоптики рассказали, где в Украине в ближайшие дни существенно потеплеет и даже станет жарко.

Завтра в Украине местами кратковременные дожди с грозой Возможны даже заморозки: синоптик шокировала прогнозом погоды
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