11 найбільших істот на планеті. Яких розмірів досягають і чим харчуються

На Землі поруч із нами живуть мільйони різних видів тварин - ссавців, рептилій, птахів, риб, земноводних, комах... Дехто з них може бути ледь помітним оку, інші - досягають величезних (у порівнянні зі своїми "товаришами") розмірів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які істоти на Землі вважаються найбільшими. Яких розмірів вони досягають і чим харчуються.
При підготовці матеріалу було використано джерела: BBC Science Focus, Wildlife Explained, Wikipedia.
Згідно з даними науковців, нині найбільша тварина у світі - Синій кит.
Ці океанські ссавці можуть важити до 190 тонн, досягати в довжину 30 метрів і мати висоти трішки менш як 5 метрів.
Харчуються вони переважно планктоном. Завдяки добре розвиненому "цідильному апарату", сформованому пластинами китового вуса, кити споживають також криль, рачків, дрібну рибу й головоногих молюсків.
Скріншот (YouTube/SK Films)
Найбільшою твариною на суші є Африканський слон.
Він може важити до 11 тонн і виростати до майже 7,5 метрів у довжину й майже 4 метрів у висоту. При цьому самки є зазвичай меншими за самців.
Раціон слонів напряму залежить від регіону їх проживання. Основа харчування цих тварин - рослинність (трава, листя, пагони молодих дерев, гілки тощо). Ласувати слони можуть фруктами.
Найвищою наземною твариною вважають Масайську (кіліманджарську) жирафу.
Вага дорослої тварини може досягати кількох тонн. При цьому вона може бути до 5,7 метра висотою.
Як і всі парнокопитні, жирафи харчуються винятково рослинною їжею. Будова тіла та фізіологія дозволяють цим тваринам живитися листками дерев на висоті, де в них немає конкурентів. З-поміж усіх дерев жирафи надають перевагу акації.
Скріншот (YouTube/Siems Production)
Найбільша рептилія сучасного світу - Солоноводний (морський, гребінчастий) крокодил.
Самець цього виду може важити до тонни й виростати до 7 метрів у довжину.
Раціон крокодилів змінюється в залежності від віку. Молода особина може харчуватися комахами, павуками, жабами. Під час дорослішання й набуття більших розмірів крокодили переходять на риб, птахів, ящірок і дрібних ссавців. Доросла рептилія додає до раціону великих ссавців і плазунів.
При нестачі їжі крокодили поїдають також своїх слабших побратимів і дитинчат.
Скріншот (YouTube/Jinzo X)
Найбільший птах на Землі - страус.
Самець страуса може важити до 156 кілограмів і виростати до 2,75 метра у висоту. Самки цього птаха дещо менші. Їх максимальна висота становить близько 2 метрів.
Страуси - всеїдні істоти. Переважно вони харчуються рослинами, особливо корінням, листям й насінням. Водночас вони можуть ласувати невеликими комахами та ящірками.
Скріншот (YouTube/BBC Earth)
Найбільша у світі риба - Китова акула.
Вона може важити до 34 тонн і досягати понад 20 метрів у довжину.
Ця акула харчується шляхом фільтрації води - фітопланктоном, нектоном, макроводоростями та крилем. Інколи під час всмоктування води в пащу риби потрапляють також дрібні ракоподібні, невелика риба, краби чи кальмари.
Скріншот (YouTube/BBC Earth)
Найбільший у світі павук за довжиною ніг - Гігантський павук-мисливець.
Розмах його ніг може досягати 30 сантиметрів, а довжина тіла - майже 5 сантиметрів.
Зазвичай ці мисливці харчуються комахами, надаючи перевагу різним видам метеликів. Однак більші особини здатні вполювати навіть дрібних ссавців.
Водночас найбільшим павуком у світі за розміром тіла є добре відомий усім тарантул - Птахоїд-голіаф.
Його розміри також можуть сягати 30 см.
Харчуються ці тарантули різноманітними комахами. Великі особини можуть вполювати навіть жабу, ящірку, мишу чи невеличку пташку.
Скріншот (YouTube/Smithsonian Channel)
Найбільша змія у світі - Гігантська зелена (смарагдова) анаконда.
Вона може важити до 250 кілограмів і досягати в довжину понад 9 метрів.
Свою здобич анаконда вбиває, обвиваючи її й стискаючи, допоки та не задихнеться. При цьому паща змії відкривається настільки широко, що може проковтнути дорослу людину.
Анаконда харчується рибою, жабами, птахами, ссавцями. Може нападати на свійських тварин (водоплавних птахів, свиней і т.ін.).
Скріншот (YouTube/Nat Geo WILD)
Найбільша ящірка на Землі - Комодський варан (дракон).
Ця тварина може важити до 150 кілограмів і виростати до 3 метрів у довжину. Самки варанів - дещо менші.
На різних етапах життя варани харчуються різними тваринами - як хребетними, так і безхребетними.
Залежно від розмірів та віку, вони можуть поїдати комах (переважно прямокрилих), крабів, рибу, морських черепах, ящірок, змій (у тому числі й отруйних), птахів, дитинчат крокодилів, гризунів, оленів, кабанів, домашніх або диких собак, кішок, кіз, буйволів, велику рогату худобу, коней і навіть своїх сородичів.
За окремих обставин Комодські варани можуть нападати на людей і не гидують навіть падаллю.
Скріншот (YouTube/BBC Earth)
Найбільша у світі комаха - Вусач-титан велетенський.
У довжину він може досягати 170 міліметрів, а його вага коливається в середньому в межах 22-26 грамів.
Ці комахи є типовими мешканцями дощових тропічних лісів і ведуть нічний спосіб життя. Дорослі особини живуть впродовж трьох-п'ятьох тижнів і не харчуються (існують завдяки накопиченим личинкою "запасів").
Унікальні створіння (фото: Wikipedia)
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