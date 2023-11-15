11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

Самое большое "водное" млекопитающее

Согласно данным ученых, сегодня самое большое животное в мире - Синий кит.

Эти океанские млекопитающие могут весить до 190 тонн, достигать в длину 30 метров и иметь высоту чуть менее 5 метров.

Питаются они в основном планктоном. Благодаря хорошо развитому "цедильному аппарату", сформированному пластинами китового уса, киты потребляют также криль, рачков, мелкую рыбу и головоногих моллюсков.

Скриншот (YouTube/SK Films)

Самое большое животное на суше

Самым большим животным на суше является Африканский слон.

Он может весить до 11 тонн и вырастать почти до 7,5 метров в длину и почти 4 метров в высоту. При этом самки обычно меньше самцов.

Рацион слонов напрямую зависит от региона их обитания. Основа питания этих животных - растительность (трава, листья, побеги молодых деревьев, ветки и т.п.). Лакомиться слоны могут фруктами.

Скриншот (YouTube/4K ZOOM)

Самое высокое наземное животное

Самым высоким наземным животным считают Масайскую (килиманджарскую) жирафу.

Вес взрослого животного может достигать нескольких тонн. При этом он может быть до 5,7 метра высотой.

Как и все парнокопытные, жирафы питаются исключительно растительной пищей. Телосложение и физиология позволяют этим животным питаться листьями деревьев на высоте, где у них нет конкурентов. Из всех деревьев жирафы предпочитают акацию.

Скриншот (YouTube/Siems Production)

Самая большая рептилия

Самая большая рептилия современного мира - Солоноводный (морской, гребенчатый) крокодил.

Самец этого вида может весить до тонны и вырастать до 7 метров в длину.

Рацион крокодилов меняется в зависимости от возраста. Молодая особь может питаться насекомыми, пауками, лягушками. Во время взросления и обретения больших размеров крокодилы переходят на рыб, птиц, ящериц и мелких млекопитающих. Взрослая рептилия добавляет в рацион крупных млекопитающих и пресмыкающихся.

При недостатке пищи крокодилы поедают также своих более слабых собратьев и детенышей.

Скриншот (YouTube/Jinzo X)

Самая большая птица

Самая большая птица на Земле - страус.

Самец страуса может весить до 156 килограммов и вырастать до 2,75 метра в высоту. Самки этой птицы несколько меньше. Их максимальная высота составляет около 2 метров.

Страусы - всеядные существа. Преимущественно они питаются растениями, особенно корнями, листьями и семенами. В то же время они могут лакомиться небольшими насекомыми и ящерицами.

Скриншот (YouTube/BBC Earth)

Самая большая рыба

Крупнейшая в мире рыба - китовая акула.

Она может весить до 34 тонн и достигать более 20 метров в длину.

Эта акула питается путем фильтрации воды - фитопланктоном, нектоном, макроводорослями и крилем. Иногда при всасывании воды в пасть рыбы попадают также мелкие ракообразные, небольшая рыба, крабы или кальмары.

Скриншот (YouTube/BBC Earth)

Самый большой паук

Самый большой в мире паук по длине ног - Гигантский паук-охотник.

Размах его ног может достигать 30 сантиметров, а длина тела - почти 5 сантиметров.

Обычно эти охотники питаются насекомыми, предпочитая разные виды бабочек. Однако большие особи способны поймать даже мелких млекопитающих.

Скриншот (YouTube/Smithsonian Channel)

В то же время самым большим пауком в мире по размеру тела является хорошо известный всем тарантул - Птицеед-голиаф.

Его размеры также могут достигать 30 см.

Питаются эти тарантулы всевозможными насекомыми. Большие особи могут поймать даже лягушку, ящерицу, мышь или небольшую птичку.

Скриншот (YouTube/Smithsonian Channel)

Самая большая змея

Самая большая змея в мире - Гигантская зеленая (изумрудная) анаконда.

Она может весить до 250 килограммов и достигать в длину более 9 метров.

Свою добычу анаконда убивает, обвивая ее и сжимая, пока та не задохнется. При этом пасть змеи открывается настолько широко, что может проглотить взрослого человека.

Анаконда питается рыбой, лягушками, птицами, млекопитающими. Может нападать на домашних животных (водоплавающих птиц, свиней и т.п.).

Скриншот (YouTube/Nat Geo WILD)

Самая большая ящерица

Самая большая ящерица на Земле - Комодский варан (дракон).

Это животное может весить до 150 килограмм и вырастать до 3 метров в длину. Самки варанов - несколько меньше.

На разных этапах жизни вараны питаются разными животными - как позвоночными, так и беспозвоночными.

В зависимости от размеров и возраста они могут поедать насекомых (преимущественно прямокрылых), крабов, рыбу, морских черепах, ящериц, змей (в том числе и ядовитых), птиц, детенышей крокодилов, грызунов, оленей, кабанов, домашних или диких собак, кошек, коз, буйволов, крупный рогатый скот, лошадей и даже своих сородичей.

В особых обстоятельствах Комодские вараны могут нападать на людей и не брезгуют даже падалью.

Скриншот (YouTube/BBC Earth)

Самое большое насекомое

Крупнейшее в мире насекомое - Усач-титан гигантский.

В длину он может достигать 170 миллиметров, а его вес колеблется в среднем в пределах 22-26 граммов.

Эти насекомые являются типичными обитателями тропических лесов и ведут ночной образ жизни. Взрослые особи живут в течение трех-пяти недель и не питаются (существуют благодаря накопленным личинкой "запасов").

Уникальные создания (фото: Wikipedia)