11 самых больших существ на планете. Каких размеров достигают и чем питаются

На Земле рядом с нами живут миллионы различных видов животных - млекопитающих, рептилий, птиц, рыб, земноводных, насекомых... Некоторые из них могут быть едва заметны глазу, другие - достигают огромных (по сравнению со своими "товарищами") размеров.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие существа на Земле считаются самыми большими. Каких размеров они достигают и чем питаются.
При подготовке материала были использованы источники: BBC Science Focus, Wildlife Explained, Wikipedia.
Согласно данным ученых, сегодня самое большое животное в мире - Синий кит.
Эти океанские млекопитающие могут весить до 190 тонн, достигать в длину 30 метров и иметь высоту чуть менее 5 метров.
Питаются они в основном планктоном. Благодаря хорошо развитому "цедильному аппарату", сформированному пластинами китового уса, киты потребляют также криль, рачков, мелкую рыбу и головоногих моллюсков.
Скриншот (YouTube/SK Films)
Самым большим животным на суше является Африканский слон.
Он может весить до 11 тонн и вырастать почти до 7,5 метров в длину и почти 4 метров в высоту. При этом самки обычно меньше самцов.
Рацион слонов напрямую зависит от региона их обитания. Основа питания этих животных - растительность (трава, листья, побеги молодых деревьев, ветки и т.п.). Лакомиться слоны могут фруктами.
Самым высоким наземным животным считают Масайскую (килиманджарскую) жирафу.
Вес взрослого животного может достигать нескольких тонн. При этом он может быть до 5,7 метра высотой.
Как и все парнокопытные, жирафы питаются исключительно растительной пищей. Телосложение и физиология позволяют этим животным питаться листьями деревьев на высоте, где у них нет конкурентов. Из всех деревьев жирафы предпочитают акацию.
Скриншот (YouTube/Siems Production)
Самая большая рептилия современного мира - Солоноводный (морской, гребенчатый) крокодил.
Самец этого вида может весить до тонны и вырастать до 7 метров в длину.
Рацион крокодилов меняется в зависимости от возраста. Молодая особь может питаться насекомыми, пауками, лягушками. Во время взросления и обретения больших размеров крокодилы переходят на рыб, птиц, ящериц и мелких млекопитающих. Взрослая рептилия добавляет в рацион крупных млекопитающих и пресмыкающихся.
При недостатке пищи крокодилы поедают также своих более слабых собратьев и детенышей.
Скриншот (YouTube/Jinzo X)
Самая большая птица на Земле - страус.
Самец страуса может весить до 156 килограммов и вырастать до 2,75 метра в высоту. Самки этой птицы несколько меньше. Их максимальная высота составляет около 2 метров.
Страусы - всеядные существа. Преимущественно они питаются растениями, особенно корнями, листьями и семенами. В то же время они могут лакомиться небольшими насекомыми и ящерицами.
Скриншот (YouTube/BBC Earth)
Крупнейшая в мире рыба - китовая акула.
Она может весить до 34 тонн и достигать более 20 метров в длину.
Эта акула питается путем фильтрации воды - фитопланктоном, нектоном, макроводорослями и крилем. Иногда при всасывании воды в пасть рыбы попадают также мелкие ракообразные, небольшая рыба, крабы или кальмары.
Скриншот (YouTube/BBC Earth)
Самый большой в мире паук по длине ног - Гигантский паук-охотник.
Размах его ног может достигать 30 сантиметров, а длина тела - почти 5 сантиметров.
Обычно эти охотники питаются насекомыми, предпочитая разные виды бабочек. Однако большие особи способны поймать даже мелких млекопитающих.
В то же время самым большим пауком в мире по размеру тела является хорошо известный всем тарантул - Птицеед-голиаф.
Его размеры также могут достигать 30 см.
Питаются эти тарантулы всевозможными насекомыми. Большие особи могут поймать даже лягушку, ящерицу, мышь или небольшую птичку.
Скриншот (YouTube/Smithsonian Channel)
Самая большая змея в мире - Гигантская зеленая (изумрудная) анаконда.
Она может весить до 250 килограммов и достигать в длину более 9 метров.
Свою добычу анаконда убивает, обвивая ее и сжимая, пока та не задохнется. При этом пасть змеи открывается настолько широко, что может проглотить взрослого человека.
Анаконда питается рыбой, лягушками, птицами, млекопитающими. Может нападать на домашних животных (водоплавающих птиц, свиней и т.п.).
Скриншот (YouTube/Nat Geo WILD)
Самая большая ящерица на Земле - Комодский варан (дракон).
Это животное может весить до 150 килограмм и вырастать до 3 метров в длину. Самки варанов - несколько меньше.
На разных этапах жизни вараны питаются разными животными - как позвоночными, так и беспозвоночными.
В зависимости от размеров и возраста они могут поедать насекомых (преимущественно прямокрылых), крабов, рыбу, морских черепах, ящериц, змей (в том числе и ядовитых), птиц, детенышей крокодилов, грызунов, оленей, кабанов, домашних или диких собак, кошек, коз, буйволов, крупный рогатый скот, лошадей и даже своих сородичей.
В особых обстоятельствах Комодские вараны могут нападать на людей и не брезгуют даже падалью.
Скриншот (YouTube/BBC Earth)
Крупнейшее в мире насекомое - Усач-титан гигантский.
В длину он может достигать 170 миллиметров, а его вес колеблется в среднем в пределах 22-26 граммов.
Эти насекомые являются типичными обитателями тропических лесов и ведут ночной образ жизни. Взрослые особи живут в течение трех-пяти недель и не питаются (существуют благодаря накопленным личинкой "запасов").
Уникальные создания (фото: Wikipedia)
Напомним, ранее мы предлагали вашему вниманию уникальные фото, раскрывающие тайну царства удивительных почвенных существ.
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