Їжачки потребують допомоги. Як ми можемо врятувати їх від холодної смерті: поради експерта

А ви знали, що їжаки нормально співіснують з котами й полюбляють ласувати їхнім кормом? Крім того, ці тварини можуть перезимувати на вашому балконі й подарувати унікальний досвід догляду за "колючим" улюбленцем.

РБК-Україна (проект Styler) поспілкувалось із письменником і засновником Першої приватної їжарні Кирилом Талером (Вадимом Народицьким) і розповідає, що українцям потрібно знати про їжаків, їхній спосіб життя, харчування, зимівлю та життя в домашніх умовах.

Чим корисні їжаки

Їжаки, попри розповсюджену в народі думку, насправді не є шкідниками саду чи городу. Навпаки. Їжаків можна назвати “санітарами” городу, оскільки вони полюють та знищують шкідливих для рослин комах, личинок, слимаків, гризунів і т.ін.

Якщо ви зустріли їжачка на власній присадибній ділянці, не лякайте його і не "кидайтесь із сокирою". Адже ці тварини є дуже корисними для нашої природи.

Вони ведуть потайний, нічний спосіб життя та зазвичай не люблять привертати до себе зайвої уваги.

Що загрожує тваринам взимку

Впродовж року у їжаків є, зазвичай, два помети:

весінній (їжаченята з'являються наприкінці травня - на початку червня)

осінній (їжаченята з'являються наприкінці серпня - на початку вересня)

Саме їжачки з другого помету найчастіше втрапляють у халепу із настанням холодів. Деякі з них за кілька місяців фізично не встигають від'їстися - набрати достатню вагу (а отже і необхідний жировий запас) для повноцінної зимівлі.

Маленькі їжачки - дуже тендітні (фото: архів ППЇ)

Мінімальна вага, за якої їжаки можуть безпечно гібернувати (впадати в сплячку) - 700 грамів. Якщо ж на холоді й морозі опиняються молоді особини вагою 300-400 грамів, вони фактично "засинають на смерть".

Як зимують їжаки у дикій природі

До зими їжаки готуються заздалегідь. Основні фактори, що дозволяють їм безпечно пережити холоди:

накопичення достатньої кількості жиру

зміна "волосяного покриву" на більш густий і жорсткий (линька)

гарно підібране місце для сплячки

Для сплячки їжаки шукають підходяще місце - захищене з усіх боків житло (бажано - глибоке). Це можуть бути природні поглиблення, ніші під корягами чи пнями, старі нори інших тварин. Обравши необхідну локацію, їжаки її утеплюють сухим листям, мохом чи іншими природними матеріалами. При цьому "товщина" гнізда може бути від 20 сантиметрів до одного метра.

Коли їжак впадає у сплячку, температура його тіла значно знижується, кількість серцевих скорочень - зменшується.

Як врятувати "закляклу" тварину

Якщо ви знайшли надворі "закляклого" (в'ялого) й ослабленого їжачка, його необхідно негайно рятувати. Перш за все потрібно забрати його в тепло (бажано - додому) та відігріти.

Щоб безпечно забрати тварину, її можна обережно загорнути в якусь тканину, а вдома підготувати для неї будь-яку зручну картонну коробку.

За словами засновника Першої приватної їжарні (ППЇ) Кирила Талера, під коробку краще за все підкласти електричну грілку, а всередину - ганчір'я чи сіно. Якщо ж грілки під рукою немає, наберіть у кілька пластикових бутилок теплої води й покладіть у коробку з обох боків від їжака.

Одразу пропонувати тварині їжу не варто. Годувати холодних їжаків не можна, оскільки у них в цей час призупинена робота шлунково-кишкового тракту. "Запускати" шлунок варто тоді, коли їжак повноцінно відігріється.

Щасливі й не налякані їжачки дозволяють себе фотографувати (фото: архів ППЇ)

Тоді йому можна запропонувати смачний і поживний перекус - м'який котячий паштет. Якщо тварина заслабка для того, щоб їсти самотужки, паштет можна розвести з водою у пропорції 1:1 й обережно нагодувати їжачка зі шприца (без голки!).

Після порятунку їжака обов'язково потрібно показати ветеринару. Осінні їжаки, за словами експерта, часто більш проблемні, ніж весняні (можуть мати простуду чи навіть запалення легенів). Крім того, ветеринар допоможе знищити наявних у їжака паразитів.

Що робити з їжаком далі

Після всіх вищезгаданих "маніпуляцій" у вас напевне постане питання - що робити з врятованим їжаком далі. В ідеалі - залишити його у себе на зиму. Це не так складно, як може здатися, на перший погляд.

Для повноцінного життя у квартирі їжачкові потрібен буде вольєр (клітка), оскільки картонну коробку він рано чи пізно може прогризти у пошуках пригод.

Коли ж їжак здоровий і відгодується до необхідних 700-800 грамів, йому можна буде зробити затишне "гніздо" (щільно прокласти коробку сіном, підкласти під неї дерев'яний настил або шматок каремата) та винести на балкон (за температури 5 градусів за Цельсієм і нижче), щоб він впав у заслужену сплячку.

Поруч із ним варто залишити невеличку кількість води та, наприклад, сухого котячого корму (їжаки можуть періодично прокидатися, проте спати повинні на голодний шлунок).

Водночас дуже важливо щодня стежити за погодою. Якщо температура падає нижче 10-11 градусів морозу, їжака потрібно негайно забирати з балкона, аби він не замерз на смерть.

При цьому його не можна одразу класти на грілку й "відігрівати". Для нормального пробудження йому потрібна кімнатна температура.

Відпускати їжака на волю потрібно навесні, коли з'являються комахи. В залежності від погоди взимку це може бути середина березня чи початок квітня.

Відпускати на волю тварину можна якщо вона здорова й відгодована (фото: архів ППЇ)

Тонкощі домашнього утримання

Впродовж перших 10 днів після "знайомства" з їжаком експерт радить дотримуватися так званого "карантину" - поменше контактувати з твариною (не підставлятися під мордочку тварини, аби вона не вкусила), щоб виключити наявність сказу і подолати страх, наявний у декого з людей щодо цього питання.

Після цього їжаку варто ще раз прогнати паразитів і спокійно з ним спілкуватись.

Тварину можна тримати у вольєрі, або ж випускати на "вільний вигул" (попередньо перевіривши приміщення й надійно перекривши всі вузькі лази, куди він може залізти).

"Єдине що потрібно розуміти, що їжак - дика тварина. Не домашня тварина, не іграшка. Так, бувають дуже ласкаві їжаки, дуже ніжні, які люблять людей, люблять спілкування, але це буває не часто... До цього треба бути готовим", - наголосив Кирило Талер.

Він зауважив також, що закладати їжака у сплячку - не обов'язково (хоча для нього це дуже корисно). Якщо ви сильно хочете провести з ним більше часу, підберіть вольєр достатньо великий для того, щоб їжак міг у ньому вільно рухатись і ходити (наприклад 50 на 100 сантиметрів). Сидіти тварині без руху - не корисно.

Справжні друзі діляться навіть домівкою (фото: архів ППЇ)

"Бувають випадки, коли їжак настільки вже стає домашнім, що його просто стає страшно випускати (на волю, - Ред.)... В такому випадку люди найбільш ніжних їжаків навіть лишають вдома в якості постійної хатньої тваринки", - додав експерт.

Важливо, що їжаки, попри "домашній" режим, залишаються нічними істотами. Вони гуляють вночі та засинають під ранок. Тому найкращий час для спілкування з цими тваринами - вечір, коли ви ще не лягаєте, а їжак вже прокинувся.

Чим годувати їжаків у домашніх умовах

В цілому їжаки всеядні. В домашніх умовах вони часто надають перевагу котячому корму (сухому й мокрому) та м'ясному раціону. Головне, щоб м'ясо було не жирне.

Полюбляють вони ласувати свіжою (або трішки привареною) куркою, курячими сердечками (без жирних шматочків), печінкою.

Пропонувати їжакові можна курячі яйця (як приварені, так і сирі). Ці тварини їдять навіть шкаралупу, тому сире яйце можна вимити, надбити й давати в такому вигляді.

Із фруктів взимку їжаки надають перевагу солодким і поживним бананам (хоча влітку обожнюють шовковицю).

Важливо давати їжакові щось тверде, зокрема комах. Найбільш поширений варіант - зофобаси (личинки жуків з родини чорнотілки). Жорсткий хітин корисний для голок їжака, а також "чистить" йому зуби.

Зофобаси є смаколиком для більшості їжаків (фото: архів ППЇ)

Якщо ж він категорично відмовляється їсти зофобасів, неодмінно потрібно давати сухий котячий корм, щоб не виникало проблем із зубами (найпоширеніше захворювання у їжаків пов'язане саме із зубами).

В цілому ж їжаки, за словами експерта, гурмани. Кожен має свої смакові вподобання. Тому потрібно мати широкий вибір їжі, щоб догодити цій тварині.

Як знайти притулок для їжака

У випадку, коли залишити врятованого їжака у себе вдома ніяк не виходить, потрібно знайти людей, які на це погодяться.

В Україні їжаків можуть приймати притулки, що опікуються дикими (хижими) тваринами чи птахами, або ж нечисленні приватні особи (знайти їх найлегше в інтернеті).

Наприклад на Київщині по можна звернутися до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової. Допомогти порадою та рекомендаціями завжди зможе Перша приватна їжарня та її засновник.