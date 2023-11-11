"Ні, це не коали". Надзвичайні фото розкривають таємницю царства дивних ґрунтових істот

Чи ви коли-небудь замислювалися, що навколишній світ буквально "ховає" від нас десятки унікальних істот? Практично невидимих людському оку ґрунтових тварин можна побачити на фотографіях, зроблених за допомогою макрозйомки.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: CNN Travel, PNAS, The Chaos of Delight, The Food and Agriculture Organization (FAO) of the UN, Instagram.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відбувається з ґрунтами Землі й показує їх таємничих мешканців, невидимих неозброєному оку.

Світ ґрунтових істот

Згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у провідному американському науковому журналі PNAS, більш ніж половина всіх видів істот на Землі живуть у ґрунті.

56-річний фотограф з Великої Британії Енді Мюррей спеціалізується саме на спостереженні за мікроскопічними ґрунтовими тваринками. Він робить свої унікальні світлини за допомогою макрозйомки й цифрової камери.

Така робота - неймовірно цікава (фото: Andy Murray)

Крім того, чоловік працює позаштатним редактором, музикантом і шеф-кухарем.

За його словами, світ крихітних ґрунтових створінь такий саме захоплюючий, як і світ великих тварин, звичних для кожного з нас.

"Вони живуть у цьому крихітному світі... Він працює як наш світ, тільки в дуже малому масштабі... Якщо ви спостерігаєте за цим досить довго, ви можете побачити те саме: мисливців і жертв, тварин, які пасуться... Ви побачите дивну та кумедну взаємодію", - розповідає Мюррей.

Ці істоти просто неймовірні (фото: The Chaos of Delight)

Він наголошує, що попри багатство життя, істоти, які живуть у ґрунті під нашими ногами, відносно невідомі. Тому фотограф прагне розкрити "таємниці" ґрунтового царства за допомогою своїх робіт. Розповісти про них людям і захистити від знищення.

За час своєї роботи чоловік, за власними оцінками, відкрив близько 30 нових видів істот. Його світлини використовують у наукових звітах та інших дослідницьких роботах.

Крім того, митець створив сайт The Chaos of Delight, де публікує результати своєї роботи.

Без макрозйомки побачити таку істоту практично неможливо (фото: The Chaos of Delight)

Унікальні фотографії крихітних створінь

За словами фотомайстра, світ істот, які мешкають у ґрунті, неймовірно різноманітний. Тут можна побачити кумедні, дивакуваті й навіть страшні "обличчя".

Хтось може бути навіть дещо схожим на великих тварин, добре відомим кожній дитині, не кажучи про дорослих.

Всі ці істоти живуть поруч із нами, але залишаються невидимими (фото: The Chaos of Delight)

Загроза зникнення

Нині існує небезпека того, що дехто з ґрунтових тварин може зникнути з обличчя Землі ще до того, як людство про них дізнається. На тлі інтенсивного використання земель у сільському господарстві та масштабної вирубки лісів майже третина ґрунтів нашої планети піддались ерозії.

Берегти природу потрібно кожному з нас (фото: The Chaos of Delight)

Згідно з прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), до 2050 року цей показник може досягти шокуючих 90%.

За словами еколога зі Швейцарського федерального науково-дослідного інституту лісових, снігових і ландшафтних досліджень Марка Ентоні, знищення ґрунтових мікроорганізмів призведе до "хвильового" ефекту, адже крихітні істоти відіграють величезну роль у формуванні "якісного" ґрунту планети й житті більших істот, які ними харчуються.

Кожна істота на Землі є важливою (фото: The Chaos of Delight)

Науковці зазначають, що ґрунт є домівкою для близько 59% видів живих істот на Землі - від мікробів до ссавців.

Саме тому робота Мюррея є напрочуд важливою - вона допомагає ілюструвати величне біорізноманіття ґрунту та знайомить людей з крихітними "сусідами".