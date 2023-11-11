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"Ні, це не коали". Надзвичайні фото розкривають таємницю царства дивних ґрунтових істот

Субота 11 листопада 2023 08:00
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"Ні, це не коали". Надзвичайні фото розкривають таємницю царства дивних ґрунтових істот Неймовірне створіння, що мешкає поруч (фото: instagram.com/soilanimals)
Автор: Ірина Костенко

Чи ви коли-небудь замислювалися, що навколишній світ буквально "ховає" від нас десятки унікальних істот? Практично невидимих людському оку ґрунтових тварин можна побачити на фотографіях, зроблених за допомогою макрозйомки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відбувається з ґрунтами Землі й показує їх таємничих мешканців, невидимих неозброєному оку.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: CNN Travel, PNAS, The Chaos of Delight, The Food and Agriculture Organization (FAO) of the UN, Instagram.

Світ ґрунтових істот

Згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у провідному американському науковому журналі PNAS, більш ніж половина всіх видів істот на Землі живуть у ґрунті.

56-річний фотограф з Великої Британії Енді Мюррей спеціалізується саме на спостереженні за мікроскопічними ґрунтовими тваринками. Він робить свої унікальні світлини за допомогою макрозйомки й цифрової камери.

Murray estimates he has discovered around 30 new species through his photography.

Така робота - неймовірно цікава (фото: Andy Murray)

Крім того, чоловік працює позаштатним редактором, музикантом і шеф-кухарем.

За його словами, світ крихітних ґрунтових створінь такий саме захоплюючий, як і світ великих тварин, звичних для кожного з нас.

"Вони живуть у цьому крихітному світі... Він працює як наш світ, тільки в дуже малому масштабі... Якщо ви спостерігаєте за цим досить довго, ви можете побачити те саме: мисливців і жертв, тварин, які пасуться... Ви побачите дивну та кумедну взаємодію", - розповідає Мюррей.

Sminthurides species

Ці істоти просто неймовірні (фото: The Chaos of Delight)

Він наголошує, що попри багатство життя, істоти, які живуть у ґрунті під нашими ногами, відносно невідомі. Тому фотограф прагне розкрити "таємниці" ґрунтового царства за допомогою своїх робіт. Розповісти про них людям і захистити від знищення.

За час своєї роботи чоловік, за власними оцінками, відкрив близько 30 нових видів істот. Його світлини використовують у наукових звітах та інших дослідницьких роботах.

Крім того, митець створив сайт The Chaos of Delight, де публікує результати своєї роботи.

Allacma fusca

Без макрозйомки побачити таку істоту практично неможливо (фото: The Chaos of Delight)

Унікальні фотографії крихітних створінь

За словами фотомайстра, світ істот, які мешкають у ґрунті, неймовірно різноманітний. Тут можна побачити кумедні, дивакуваті й навіть страшні "обличчя".

Хтось може бути навіть дещо схожим на великих тварин, добре відомим кожній дитині, не кажучи про дорослих.

Novokatianna species juvenile with eversible tube, Thames, NZ March 2016

Dicyrtomina minuta, overturned, showing the furca. Each end of the forked ‘spring’ tail has a paddle-like mucro that connects to the surface when jumping.

Adelphoderia species, Westbury, Tasmania, Australia September 2014

Sminthurides malmgreni, Compton Dundon, Somerset UK, February 2020

Nematode Somerset

&quot;Ні, це не коали&quot;. Надзвичайні фото розкривають таємницю царства дивних ґрунтових істот

Nictation in juvenile nematodes, questing for a host. Somerset, UK

Nematode from grassland, East Portlemouth, South Devon, UK Aug 2016.

&quot;Ні, це не коали&quot;. Надзвичайні фото розкривають таємницю царства дивних ґрунтових істот

Argonemertes sp cf. A. australiensis. East Portlemouth S. Devon Oct 2016

Turning.

Argonemertes sp. (2) Slapton marsh, S Devon Sept 2016

Argonemertes australiensis egg case with immature A. australiensis in the foreground, Tasmania May 2016

Mesocypris species with a juvenile Novokatianna species of Collembola, Punakaiki, NZ April 2016

Genus Austropurcellia, family Pettalidae, from under a log, Kuranda, N. Queensland, Australia

Under a log, Franz Josef, New Zealand March 2016Juvenile Cyphophthalmi species from Punakaiki, New Zealand&quot;Ні, це не коали&quot;. Надзвичайні фото розкривають таємницю царства дивних ґрунтових істотForcipomyia larva, MexicoCyphophthalmus duricorius from Golovec (Park), Ljubljana, Slovenia, April 2017Forcipomyia larva, Mexico2016-03-25-20.36.08 ZS retouched (1).jpegKontikia andersoni under stone, East Portlemouth, Devon UK Sept 2016Regenerating bush, Tairua, New Zealand Feb 2016Micro snail, Koper, Slovenia April 2017Micro snail from the wet tropics, Northern Queensland, AustraliaMicro snail, Koper, Slovenia April 2017Merdigera obscura micro snail, East Prawle, S Devon UK Sept 2016

Acanthinula aculeata, micro snail, UK

Bourletiella arvalis

Katianna species, Tasmania

Unknown

Temeritas speciesTemeritas speciesTemeritas speciesNovokatianna species, New ZealandNovokatianna speciesPseudachorutes speciesTomoceridaeLepidocyrtus speciesHolacanthella paucispinosaHolacanthella paucispinosaAcanthanura species, TasmaniaWolmersleymeria bicornisMegalanura tasmaniaeposs. Lepidosira speciesUnknown speciesNeelides speciesPygmarrhopolites pygmaeusDicyrtomina novaezealandiae

Isotomurus plumosus and Sminthurides aquaticus juveniles

Onychiurid

Sminthurides aquaticus

Lepidocyrtus paradoxus

Neanurinae

Paronellinae

Acanthomurus species

Всі ці істоти живуть поруч із нами, але залишаються невидимими (фото: The Chaos of Delight)

Загроза зникнення

Нині існує небезпека того, що дехто з ґрунтових тварин може зникнути з обличчя Землі ще до того, як людство про них дізнається. На тлі інтенсивного використання земель у сільському господарстві та масштабної вирубки лісів майже третина ґрунтів нашої планети піддались ерозії.

Cradle Mountain, Tasmania and billions of springtails.

Берегти природу потрібно кожному з нас (фото: The Chaos of Delight)

Згідно з прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), до 2050 року цей показник може досягти шокуючих 90%.

За словами еколога зі Швейцарського федерального науково-дослідного інституту лісових, снігових і ландшафтних досліджень Марка Ентоні, знищення ґрунтових мікроорганізмів призведе до "хвильового" ефекту, адже крихітні істоти відіграють величезну роль у формуванні "якісного" ґрунту планети й житті більших істот, які ними харчуються.

Pseudachorutes species

Кожна істота на Землі є важливою (фото: The Chaos of Delight)

Науковці зазначають, що ґрунт є домівкою для близько 59% видів живих істот на Землі - від мікробів до ссавців.

Саме тому робота Мюррея є напрочуд важливою - вона допомагає ілюструвати величне біорізноманіття ґрунту та знайомить людей з крихітними "сусідами".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 найбільш жорстоких експериментів над тваринами.

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