6 застарілих светрів, які давно ніхто не носить: якими фасонами не варто псувати свій стиль

Приталений, з невеликим малюнком

Приталений светр із малюнком в зоні живота зіпсує ваш зовнішній вигляд, оскільки комір з'їдатиме вашу шию. А ось пряма модель з абстрактним малюнком підкреслить силует і не вийде з моди ще багато років.

Сукня-светр з об'ємним коміром

Дуже невдала модель, яка була досить довго на піку моди. Але цей фасон вже морально застарів, а об'ємний комір візуально вкорочує вашу шию. Більш оптимальний варіант - вільний подовжений светр із коміром поло. Такий светр підкреслить вашу фігуру у поєднанні з легінсами.

Кишеня в області стегон

Накладні кишені на светрах найчастіше нефункціональні й додають непотрібний об'єм, де б вони не розташовувалися. Вибирайте моделі з вертикальними бічними розрізами, які можна ефектно заправити або залишити навипуск. А ще такий фасон дозволить візуально зробити ноги довшими.

Велика в'язка, об'ємний хомут

Великий комір-хомут, ще й об'ємної в'язки - табу, оскільки візуально позбавить вас шиї. Такий светр взимку – один із найнезручніших, бо сховати комір під верхній одяг майже неможливо. Варто вибрати модель зі звичайним коміром або V-вирізом. Це виглядає стильно та сучасно.

Светр з пришитим поясом

Пришитий пояс на будь-якому одязі робить його недоречним та дешевим. Набагато ефектніше виглядає светр із зав'язками по боках. І до речі, спокусливий трикотаж – тренд 2023 року.

Светр-кейп

Від таких светрів уже за кілометр несе нафталіном. Вдома в ньому ходити точно буде тепло, а ось для виходу на люди не варто його одягати. Якщо ви хочете чогось більш приємного та сучасного, то вибирайте комбінацію зі светра та шарфу в одній палітрі відтінків.