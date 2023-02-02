6 устаревших свитеров, которые давно никто не носит: какими фасонами не стоит портить свой стиль

Приталенный, с небольшим рисунком

Приталенный свитер с рисунком в области живота испортит ваш внешний вид, так как воротник будет съедать вашу шею. А вот прямая модель с абстрактным рисунком подчеркнет силуэт и не выйдет из моды еще много лет.

Платье-свитер с объемным воротником

Очень неудачная модель, которая была довольно долго на пике моды. Но этот фасон уже морально устарел, а объемный воротник визуально укорачивает вашу шею. Более оптимальный вариант - свободный удлиненный свитер с воротником поло. Такой свитер подчеркнет вашу фигуру в сочетании с легинсами.

Карман в области бедер

Накладные карманы на свитерах чаще всего нефункциональны и добавляют ненужный объем, в каком бы месте они не располагались. Выбирайте модели с вертикальными боковыми разрезами, которые можно эффектно заправить или оставить навыпуск. А еще такой фасон позволит визуально сделать ноги длиннее.

Крупная вязка, объемный хомут

Большой воротник-хомут, еще и объемной вязки - табу, так как визуально лишит вас шеи. Такой свитер зимой - один из самых неудобных, так как спрятать воротник под верхней одеждой почти невозможно. Стоит выбрать модель с обычным воротником или V-вырезом. Это выглядит стильно и современно.

Свитер с пришитым поясом

Пришитый пояс на любой одежде делает ее безвкусной и дешевой. Намного эффектнее выглядит свитер с завязками на боках. И кстати, соблазнительный трикотаж - тренд 2023 года.

Свитер-кейп

От таких свитеров уже за километр несет нафталином. Дома в нем ходить точно будет тепло, а вот для выхода в свет не стоит его надевать. Если вы хотите чего-то более приятного и современного, то выбирайте комбинацию из свитера и шарфа в одной палитре оттенков.