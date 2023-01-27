5 помилок у гардеробі, які допускає майже кожна українка

Вдало сформувати власний гардероб буває доволі складно. Більшість із нас допускається одних і тих же помилок. Ми зібрали основні із них та радимо, як їх можна уникнути. Цікаво, яку помилку із переліку допускаєте ви?

Про 5 найпоширеніших помилок у гардеробі українок, розповідаємо у матеріалі нижче.

Стиль життя не відповідає стилю одягу

Частою помилкою українок є те, що жінка у декреті звикає до зручного одягу типу до джинсів, футболок, спортивних костюмів, а коли доводиться виходити на офісну роботу, то не змінює свій гардероб.

Замість того, аби купити сукню-футляр, вона знову обирає звичні джинси. Так, вони базова річ для кожного гардеробу. Проте варто врахувати ваш стиль життя і певні правила дрескоду.

Експерти радять проаналізувати свій стиль життя - куди найчастіше ходите, які події відвідуєте, а вже відштовхуючись від того, сформувати свій гардероб.

Багато однотипних речей

Багато з нас має свій улюблений колір, який підкреслює переваги нашої зовнішності й справді нам личить. Тому, коли ми здійснюємо покупки, то знову і знову обираємо речі одного й того ж забарвлення або фасону.

У результаті у нашому гардеробі кілька майже однакових джинсів, блузок та спідниць, які можуть відрізнятись ледь помітними деталями. І це призводить до того, що ми майже щодня виглядаємо однаково.

Наступного разу при покупках спробуйте звернути увагу на фасони та кольори речей, які ви ніколи раніше не носили. Можливо ви й не здогадувались, що такий тип вбрання нам теж підходить.

Як правильно здійснювати покупки одягу (фото: freepik)

Не комбінуємо нові речі із рештою гардероба

Жіноча проблема часто дійсно є у тому, що речей у нашому гардеробі багато, а от вдало їх скомпонувати вкрай важко. У результаті нам дійсно нема що одягнути.

Слід запам'ятати золоте правило - купуючи новий одяг, подумайте, чи є у вас хоча б 2-3 речі, з якими можна буде носити обновку.

Робимо спонтанні покупки

Іноді для жінок шопінг це певна розрада - спосіб боротьби із поганим настроєм або винагорода за якісь досягнення. Наприклад ви отримали премію і готові її потратити на одяг, але при цьому не знаєте точно, що б вам хотілося.

Часто це закінчуються тим, що ми купуємо екстракласну річ, яку потім не маємо куди одягти. І в результаті вона кілька сезонів чекає свого зоряного часу. А тоді - або виходить з моди, або вже нам не підходить по розміру.

Купуємо речі в останню мить

Через насичений ритм життя нам іноді не вистачає часу усе розпланувати і заздалегідь купити потрібну річ. Наприклад, ви готуєтесь до дня народження чи корпоративу, уже маєте красиву сукню, а от взуття чи аксесуару завчасно не змогли підібрати.

Тому в останній момент забігаєте у магазин і купуєте абищо. У результаті, як показує практика, у більшості випадків це "одноразові речі". Бо потім ви їх або не хочете носити потім, або вони не підходять до решти одягу.

Тому старайтесь заздалегідь спланувати покупки та виділити на це хоча б кілька годин, щоб мати час на примірку.