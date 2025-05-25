UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

6 продуктів, які допомагають заснути швидше та якісніше: поради сомнолога

Продукти, які підвищують рівень мелатоніну перед сном (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Чи можуть певні продукти допомогти заснути швидше та спати глибше? Як виявилось, так. Деякі з них здатні стимулювати вироблення гормону сну - мелатоніну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла сомнологиня Дар'я Пилипенко.

Триптофан - попередник мелатоніну

За словами експертки, продукти не містять безпосередньо мелатонін, але можуть сприяти його утворенню. Йдеться про амінокислоту триптофан: саме вона запускає ланцюжок хімічних реакцій у нашому тілі, які зрештою завершуються синтезом мелатоніну.

"Хімічна реакція відбувається в ланцюжку: триптофан - серотонін - мелатонін. Останній буде синтезуватися, якщо вийти під денне світло", - пояснює Пилипенко.

Що варто їсти на вечерю

До продуктів, що містять триптофан і сприяють кращому сну, належать:

  • індичка (краще, ніж курка)
  • жирна риба (лосось, тунець, скумбрія)
  • тверді сири
  • волоські горіхи
  • ківі
  • концентрований вишневий сік

"Це не означає, що треба випивати літр соку. Достатньо невеликої кількості за дві години до сну. Те саме стосується ківі: він містить багато антиоксидантів та седативних речовин, які розслабляють", - додає сомнологиня.

Збалансованість - ключ

Харчування перед сном має бути не тільки легким, а й правильно дібраним.

Вибираючи продукти, які містять триптофан, і піддаючись денному світлу, ми можемо природним шляхом допомогти організму виробити мелатонін, і тим самим покращити якість сну.

 

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
вишняПоради лікаряРибаГоріхи