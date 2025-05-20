Названо три найгірші рибні консерви на полицях українських магазинів

Хоча рибні консерви можуть бути чудовим джерелом білка, Омега-3 жирних кислот, вітамінів та мінералів, пильність під час вибору - запорука вашого здоров'я.

Які саме рибні консерви краще не купувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

"Кілька в томаті"

Однією з найпроблемніших категорій, яка найчастіше потрапляє у списки неякісної продукції, є кілька в томаті. Цей, здавалося б, простий і улюблений багатьма продукт, виявився лідером за кількістю підробок та порушень технології виробництва.

Журналістські розслідування та експертні оцінки, зокрема з боку фахівців Київського національного торговельно-економічного університету, неодноразово виявляли значні недоліки в якості такої консервації. Основні претензії до "кільки в томаті" від недобросовісних виробників включають:

Втрата форми риби та "каша" в банці

Замість цілих, акуратних тушок, споживачі часто отримують безформну масу. Це свідчить про використання низькоякісної сировини або порушення технології обробки.

Наявність нутрощів та голів

Згідно з ДСТУ, якісна кілька в томаті має бути знебезголовлена та очищена від нутрощів. Проте, у багатьох банках риба зберігається цілою, що є грубим порушенням стандартів.

Надлишок борошна та цукру в заливці

Щоб приховати зіпсований або залежаний смак риби, виробники часто зловживають загущувачами та цукром, що робить продукт менш корисним і змінює його справжній смак.

Мала кількість риби та надлишок води

Нерідко вміст риби в банці значно поступається обіцяному, а основним об'ємом є заливка.

Ризик отруєння

Залежана або неправильно оброблена риба в консервах може стати причиною харчових отруєнь.

Експерти зазначають, що якісна обсмажена та розібрана кілька зникла з полиць через високу вартість сировини та процесу виробництва, тому українським споживачам часто пропонують більш дешеві, але менш якісні аналоги.

Тунець у консервах

Консервований тунець, попри свою популярність і високу поживну цінність (багатий на білок та Омега-3), також викликає занепокоєння. Міжнародні природоохоронні організації, такі як Greenpeace, ще у 2015 році вказували на те, що значна частина тунця на ринку США походить з нестійких та руйнівних джерел, і можна припустити, що в Україні ситуація не краща.

Основна проблема, пов'язана з тунцем, - це ризик накопичення ртуті. Тунець, особливо великі та старі особини, як хижа риба, може накопичувати у собі важкі метали. Дієтологи радять вагітним жінкам та дітям взагалі утриматися від вживання тунця та інших хижих риб (акула, риба-меч). Для решти споживачів рекомендовано обмежити споживання тунця до кількох разів на місяць.

Для мінімізації ризиків, експерти радять обирати тунець у власному соку, а не в олії. Тунець, маркований як "легкий" (light), зазвичай містить менше ртуті, ніж альбакор.

Риба в олії

Рибні консерви в олії також часто потрапляють у список проблемних. Низька якість олії може не лише зіпсувати смак продукту, а й бути шкідливою для здоров'я. Крім того, тривале зберігання риби в олії у металевих банках, особливо якщо банки пошкоджені, може сприяти утворенню токсинів внаслідок взаємодії продукту з металом.

Найнебезпечніший ризик консервації

Незалежно від виду рибних консервів, завжди існує ризик зараження ботулізмом. Ця небезпечна бактерія може розмножуватися в анаеробних умовах (без доступу кисню), якими є герметично закриті консервні банки. Недотримання температурного режиму обробки або технології приготування консервів є основною причиною виникнення ботулізму.

Як вибрати якісні та безпечні рибні консерви

Щоб убезпечити себе та свою родину від неякісних або небезпечних рибних консервів, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Уважно читайте етикетку

Перевіряйте склад продукту, термін придатності, країну походження та виробника. Обирайте консерви, де першим у списку інгредієнтів зазначена риба, а не вода, олія чи інші наповнювачі.

Звертайте увагу на цілісність банки

Банка не повинна бути здутою, іржавою, пошкодженою або мати вм'ятини. Навіть найменше пошкодження може свідчити про порушення герметичності та ризик розвитку патогенних мікроорганізмів.

Обирайте рибу у власному соку

Якщо є вибір, віддавайте перевагу консервам у власному соку, а не в олії чи томатному соусі, оскільки це дозволяє краще оцінити якість самої риби та уникнути зайвих добавок.

Перевіряйте зовнішній вигляд риби після відкриття

Риба повинна мати природний колір, не розвалюватися, а заливка має бути прозорою (якщо це риба у власному соку) або однорідною. Будь-який неприємний запах, зміна кольору або нехарактерна консистенція є приводом відмовитися від вживання продукту.

Купуйте у перевірених продавців

Купуйте консерви лише у великих магазинах та супермаркетах, які дотримуються умов зберігання.

Уникайте надмірної кількості солі та добавок

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, обирайте консерви з мінімальним вмістом солі та без штучних барвників чи консервантів.