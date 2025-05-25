6 продуктов, которые помогают заснуть быстрее и качественнее: советы сомнолога

Могут ли определенные продукты помочь заснуть быстрее и спать глубже? Как оказалось, да. Некоторые из них способны стимулировать выработку гормона сна - мелатонина.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала сомнолог Дарья Пилипенко.
По словам эксперта, продукты не содержат непосредственно мелатонин, но могут способствовать его образованию. Речь идет об аминокислоте триптофан: именно она запускает цепочку химических реакций в нашем теле, которые в конечном итоге завершаются синтезом мелатонина.
"Химическая реакция происходит в цепочке: триптофан - серотонин - мелатонин. Последний будет синтезироваться, если выйти под дневной свет", - объясняет Пилипенко.
К продуктам, содержащим триптофан и способствующим лучшему сну, относятся:
"Это не значит, что надо выпивать литр сока. Достаточно небольшого количества за два часа до сна. То же касается киви: он содержит много антиоксидантов и седативных веществ, которые расслабляют", - добавляет сомнолог.
Питание перед сном должно быть не только легким, но и правильно подобранным.
Выбирая продукты, которые содержат триптофан, и подвергаясь дневному свету, мы можем естественным путем помочь организму выработать мелатонин, и тем самым улучшить качество сна.
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