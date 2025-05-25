6 продуктов, которые помогают заснуть быстрее и качественнее: советы сомнолога

Триптофан - предшественник мелатонина

По словам эксперта, продукты не содержат непосредственно мелатонин, но могут способствовать его образованию. Речь идет об аминокислоте триптофан: именно она запускает цепочку химических реакций в нашем теле, которые в конечном итоге завершаются синтезом мелатонина.

"Химическая реакция происходит в цепочке: триптофан - серотонин - мелатонин. Последний будет синтезироваться, если выйти под дневной свет", - объясняет Пилипенко.

Что стоит есть на ужин

К продуктам, содержащим триптофан и способствующим лучшему сну, относятся:

индейка (лучше, чем курица)

жирная рыба (лосось, тунец, скумбрия)

твердые сыры

грецкие орехи

киви

концентрированный вишневый сок

"Это не значит, что надо выпивать литр сока. Достаточно небольшого количества за два часа до сна. То же касается киви: он содержит много антиоксидантов и седативных веществ, которые расслабляют", - добавляет сомнолог.

Сбалансированность - ключ

Питание перед сном должно быть не только легким, но и правильно подобранным.

Выбирая продукты, которые содержат триптофан, и подвергаясь дневному свету, мы можем естественным путем помочь организму выработать мелатонин, и тем самым улучшить качество сна.