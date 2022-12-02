6 причин, чому плутається волосся: що можна з цим зробити

Власниці пишної шевелюри часто стикаються з тим, що локони плутаються. Така проблема виникає через неправильний домашній догляд, часті фарбування та стреси. Все це призводить до пошкодження кутикулярного шару волосся, а відповідно - до сухості та сплутаності.

Які причини можуть спричинити сплутаність волосся і що можна з цим зробити, розповіли в ProstoWay.

Занадто багато косметичних засобів

Засоби для догляду, які не потрібно змивати, маски та гелі потрібні волоссю, щоб підтримувати здоров'я та красу. Але їх надмірне використання може негативно впливати на стан волосся та спровокувати сплутування.

Якщо у вас тонке або коротке волосся, то намагайтеся використовувати засоби для поверхневого догляду з кислотним pH 6.0 - найчастіше такий показник мають продукти, які не змиваються.

І пам'ятайте, що засоби потрібно наносити не на шкіру голову, а на волосся – рівномірно розподіляйте, відступивши 7-9 см від коріння. Це дозволить уникнути сплутаності та жирного блиску.

Волосся надто пористе

Неправильний або недостатній догляд, часті освітлення, щоденне гаряче укладання можуть призвести до надмірної пористості волосся. Вони будуть виглядати неживими, сухими та плутатися. Особливо часто з цією проблемою стикаються володарки довгих кучерявих локонів.

У такій ситуації потрібен комплексний підхід – використовуйте безсульфатні шампуні, термозахист перед укладанням та періодичний масаж голови.

Миття волосся вниз головою

Такий спосіб миття волосся часто призводить до сплутаності волосся та ускладнює розчісування. Якщо така можливість, то не варто використовувати цей спосіб часто. Також шкідливо так волосся розчісувати.

Щоб уберегти волосся, потрібно дочекатися, поки воно підсохне, а потім розчесати - поступово піднімаючись від кінчиків волосся до коріння.

Неспокійний сон

Неспокійний сон може стати причиною не лише сплутування, а й ковтунів на волоссі. Якщо ви спите з розпущеним волоссям, то пасма можуть при зіткненні з подушкою збиватися в тугі переплетення.

Перед сном намагайтеся розчесати волосся і зібрати його в нетугу косу. Вибирайте наволочки з шовку та інших натуральних тканин, які ковзають – так ви вбережете їх від сплутування.

Лужні шампуні

Щоденне використання лужних шампунів не рекомендується навіть тим, хто бореться із зайвою жирністю шкіри голови. Фахівці вважають, що такі засоби для волосся призводять до сплутаності та надмірної сухості.

Щоб позбавитися проблеми, чергуйте лужний шампунь з м'якшим засобом без сульфатів і нейтральним pH. Перед сушінням використовуйте термозахист.

Невідповідний гребінець

Правильно підібраний гребінець - важлива складова догляду за волоссям. Його потрібно вибирати в залежності від типу волосся та мети.

Для кучерявих локонів вибирайте дерев'яні гребінці з рідкими та великими зубцями. Вони вбережуть локони від ламкості та не розпушуватимуть волосся. Використовуйте гребінець відразу після душу.

Для прямого волосся найкраще підійде гребінець з натуральною щетиною. Використовуйте його вранці та ввечері - щоб розчесати та надати акуратності сухому волоссю. Ворс повинен бути різної довжини - щоб розплутати волосся і прочесати біля самого коріння.

Для завивки та витягування волосся в процесі гарячої укладки використовуйте круглі щітки-брашинги з керамічною основою та синтетичним ворсом. Такі щітки підходять для всіх типів волосся і працюють за принципом термобігуді.