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Як доглядати за волоссям, коли довго немає світла та води

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П'ятниця 25 листопада 2022 18:18
Як доглядати за волоссям, коли довго немає світла та води Догляд за волоссям без світла та води (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Попри постійні перебої з водо- та електропостачанням зберігати нормальний зовнішній вигляд і стежити за гігієною свого тіла необхідно. Найпершим несвіжість видає коріння волосся.

Styler ділиться лайфхаками з догляду за волоссям у період відсутності світла та води.

Очищення волосся

Якщо у вас є доступ до води, то мийте волосся так часто, скільки того вимагає стан шкіри голови. Наприклад, якщо шкіра голови жирна, то потрібно робити це приблизно через день, якщо суха - раз у три-чотири дні. Комбінований тип шкіри потрібно мити раз у два-три дні.

Якщо ж води немає, то використайте сухий шампунь. Але не зловживайте цим засобом. Занадто часте використання може призвести до свербіння шкіри голови. Саме тому сухий шампунь потрібно з часом змивати.

Зволоження та живлення

Під час відключень догляд за волоссям - це останнє, про що ви думаєте. Але хоча б раз на два-чотири миття голови важливо використовувати кондиціонер і маски.

Якщо ви не маєте можливості їх придбати, зробіть ці засоби самостійно із природних компонентів: куряче яйце, сметана, мед. У невеликій кількості окремо кожен із них можна наносити на кінчики для живлення.

Сушіння

Якщо фен не працює, ретельно витріть волосся рушником, а потім досушіть природним способом. Не виходьте на вулицю з мокрою головою. Через це можна не лише захворіти, а й сильно пошкодити волосся.

Також не забувайте про головний убір у холодну пору року. Або хоча б ховати пасма під одяг чи капюшон.

Як доглядати за волоссям, коли довго немає світла та води

Догляд за волоссям можна спростити, але пропускати не варто (фото: Freepik)

Раніше ми розповідали, як можна освіжитися без води та доступу до душу.

А ще читайте, які популярні методи догляду за волоссям можуть сильно нашкодити.

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