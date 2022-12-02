6 причин, почему путаются волосы: что можно с этим сделать

Обладательницы пышной шевелюры часто сталкиваются с тем, что локоны путаются. Такая проблема возникает из-за неправильного домашнего ухода, частых окрашиваний и стрессы. Все это приводит к повреждению кутикулярного слоя волос, а соответственно - к сухости и спутанности.

Какие причины могут приводить к спутанности волос и что можно с этим сделать, рассказали в ProstoWay.

Слишком много косметических средств

Средства по уходу, которые не нужно смывать, маски и гели нужны волосам, чтобы поддерживать здоровье и красоту. Но их чрезмерное использование может негативно влиять на состояние волос и спровоцировать спутывание.

Если у вас тонкие или короткие волосы, то старайтесь использовать средства для поверхностного ухода с кислотным рН 6.0 - чаще всего такой показатель имеют продукты, которые не смываются.

И помните, что средства нужно наносить не на кожу голову, а на волосы - равномерно распределяйте, отступив 7-9 см от корней. Это позволит избежать спутанности и жирного блеска.

Волосы слишком пористые

Неправильный или недостаточный уход, частые осветления, ежедневная горячая укладка могут привести к излишней пористости волос. Они будут выглядеть неживыми, сухими и будут путаться. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются обладательницы длинных кучерявых локонов.

В такой ситуации нужен комплексный подход - используйте безсульфатные шампуни, термозащита перед укладкой и периодический массаж головы.

Мытье волос вниз головой

Такой способ мытья волос часто приводит к спутанности волос и усложняет расчесывание. Если есть такая возможность, то не стоит использовать этот способ часто. Также вредно так волосы расчесывать.

Чтобы уберечь волосы, нужно дождаться, пока они подсохнут, а потом расчесать - постепенно поднимаясь от кончиков волос до корней.

Неспокойный сон

Неспокойный сон может стать причиной не только спутывания, но и колтунов на волосах. Если вы спите с распущенными волосами, то пряди могут при соприкосновении с подушкой сбиваться в тугие переплетения.

Перед сном старайтесь расчесать волосы и собрать их в нетугую косу. Выбирайте наволочки из шелка и других натуральных тканей, которые скользят - так вы убережете их от спутывания.

Щелочные шампуни

Ежедневное использование щелочных шампуней не рекомендуется даже тем, кто борется с излишней жирностью кожи головы. Специалисты считают, что такие средства для волос приводят к спутанности и чрезмерной сухости.

Чтобы избавиться от проблемы, чередуйте щелочной шампунь с более мягким средством без сульфатов и нейтральным рН. Перед сушкой используйте термозащиту.

Неподходящая расческа

Правильно подобранная расческа - важная составляющая ухода за волосами. Ее нужно выбирать в зависимости от типа волос и цели.

Для кучерявых локонов выбирайте деревянные расчески с редкими и большими зубцами. Они уберегут локоны от ломкости и не будут распушивать волосы. Используйте расческу сразу после душа.

Для прямых волос лучше всего подойдет расческа с натуральной щетиной. Используйте ее утром и вечером - чтобы расчесать и придать аккуратность сухим волосам. Ворс должен быть разной длины - чтобы распутать волосы и прочесать у самых корней.

Для завивки и вытягивания волос в процессе горячей укладки используйте круглые щетки-брашинги с керамической основой и синтетическим ворсом. Такие щетки подходят для всех типов волос и работают по принципу термобигудей.