Які "бабусині методи" догляду за волоссям не працюють: вони можуть сильно нашкодити

З дитинства бабусі та мами давали поради про догляд за волоссям і зазвичай до арсеналу "корисних" засобів входили відвари трав, господарське мило, маски з яйцями й так далі. Але частина всіх цих методів не просто не працює, але ще й може нашкодити волоссю.

Які домашні способи догляду за волоссям шкідливі, розповіли у " Береже себе ".

Як зазначає трихолог та дерматолог Кузьма Хобзей, немає жодних корисних "бабусиних методів", є тільки нешкідливі.

Усі радянські практики не можна назвати корисними для волосся на 100%. Насамперед тому, що неможливо проконтролювати, як людина використовує ці методи та якої якості продукти для цього вибирає.

"Звичайно, навіть у косметиці на полицях магазину ми можемо побачити шампуні, маски та лосьйони, які містять ті чи інші натуральні інгредієнти. Але в ліцензованій продукції використовуються очищені екстракти у тій концентрації, яка точно не нашкодить - тобто виробництво косметики контролюється. І цих стандартів неможливо дотримуватися вдома", - наголосив фахівець.

Він пояснив, що це народні методи можна розділити на шкідливі та нешкідливі. До категорії шкідливих потрапить усе, що сильно дратує шкіру голови. Це:

Цибуля

Часник

Червоний перець

Імбир

Господарське мило

"Постійне подразнення шкіри голови не тільки не допоможе при випадінні волосся, але може його спровокувати", - каже трихолог.

Причини випадіння волосся бувають різними, наприклад – гормональний збій. Для лікування необхідні конкретні препарати, які пройшли клінічні випробування.

"Випадіння волосся може бути тимчасовим, наприклад, після пологів, сильного стресу або перенесеного вірусного захворювання. Згодом таке випадіння припиниться, незалежно від того, втирали ви в шкіру голови цибульний сік чи ні", - наголосив Хобзей.

Менш шкідливими можна назвати такі методи, як сухі шампуні на основі хліба, борошна чи крохмалю, різноманітні олії та трави. Але за умови, що у вас на них немає алергії.

Лікар зазначає, що багато в чому залежить від того, як ви використовуєте різні компоненти, і якому саме з них ви приписуєте цілющі властивості.

Наприклад, при неякісній проточній воді, ополіскування кип'яченою буде мати позитивний вплив і є там відвар трав чи ні – вже не так важливо.

Втирати олії в шкіру голову може бути приємно, але якщо для змивання потрібно використовувати агресивні шампуні, то шкоди буде більше.