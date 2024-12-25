6 помилок українців під час свят та застіль, які можуть підірвати здоров'я

Святковий період - це час радості та відпочинку, але також він може стати джерелом стресу та проблем зі здоров'ям. Є декілька міфів, у які вірять українці під час новорічних застіль.
Про них розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Міф 1. У свята не уникнути стресу
Підготовка до свят включає чимало завдань, але важливо знайти час для відпочинку.
Міф 2. Пропуск прийому їжі зменшить кількість спожитих калорій
Не відмовляйтеся від їжі, щоб "залишити місце" для святкових страв.
Міф 3. Контроль за споживанням солі не є обов'язковим
Зайва кількість натрію може зашкодити серцю й викликати затримку рідини.
Міф 4. Тренування під час свят можна пропускати
Святковий розклад може зменшити час на фізичну активність, але вправи важливі для зняття стресу.
Міф 5. Можна пити алкоголь, скільки захочеш
Свята часто асоціюються з алкогольними напоями, але слід бути обережними.
Міф 6. Можна не слідкувати за сном
Сон - ключ до відновлення організму.
Здоров’я та гарний настрій під час свят залежить від простих, але важливих рішень. Балансуйте харчування, залишайтеся активними, уникайте перевтоми та приділяйте увагу сну. Це допоможе насолодитися святами без шкоди для організму!
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