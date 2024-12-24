Що пити з алкоголю на новорічні свята, щоб не підірвати здоров'я. 8 порад, про які ви могли не знати

Новорічні свята - це час радості, застіль і зустрічей із близькими. Однак, щоб уникнути неприємних наслідків для здоров'я, варто підходити до вибору алкоголю з розумом.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало 8 порад, які допоможуть вам насолодитися святами без шкоди для організму.

Обирайте якісні напої

Ніколи не економте на алкоголі. Дешеві напої часто містять домішки, які можуть викликати сильне похмілля або навіть отруєння. Краще вибрати меншу кількість, але перевіреної якості.

Віддавайте перевагу напоям із низьким вмістом цукру

Солодкі коктейлі, лікери та інші напої з високим вмістом цукру не лише підвищують ризик похмілля, але й додатково навантажують печінку. Краще обрати сухе вино, шампанське брют або легкий коктейль без сиропів.

Пийте в міру

Найголовніше правило - знати свою норму. Надмірне вживання алкоголю може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи інтоксикацію організму, зневоднення та перевантаження серця.

Чергуйте алкоголь із водою

Щоб уникнути зневоднення, пийте чисту воду між келихами алкоголю. Це також допоможе зменшити загальну кількість випитого алкоголю.

Уникайте змішування різних видів алкоголю

Змішування напоїв, особливо з різним вмістом алкоголю (наприклад, пиво та міцний алкоголь), може викликати сильніше похмілля та дискомфорт у шлунку.

Обирайте легкі напої

Якщо ви не впевнені у своїй толерантності до алкоголю, краще віддати перевагу напоям із низьким градусом. Сухе вино або слабоалкогольне пиво - чудовий вибір.

Їжте перед вживанням алкоголю

Алкоголь на порожній шлунок швидше всмоктується, що може призвести до швидкого сп'яніння. Перекусіть перед застіллям: їжа з високим вмістом білка та жирів допоможе сповільнити процес абсорбції алкоголю.

Уникайте енергетиків з алкоголем

Комбінація алкоголю з енергетичними напоями є небезпечною для серцево-судинної системи. Вона може призвести до різких стрибків тиску, тахікардії та навіть серйозних серцевих проблем.

Новорічні свята - це час, коли можна насолодитися моментами з близькими, але важливо піклуватися про своє здоров'я. Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути неприємних наслідків і провести свята з радістю та комфортом. Пам'ятайте, що найкращий спосіб залишатися здоровим - це знати міру.