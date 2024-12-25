Не просто пити воду. Три простих правила, щоб уникнути жахливого похмілля

Новорічні свята - це зазвичай період калорійної їжі та алкоголю. Хоча неможливо гарантувати, що ви не відчуєте симптоми похмілля після вживання спиртних напоїв, але є способи мінімізувати вплив.

Які три способи допоможуть зранку не страждати від жахливого стану, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Три способи полегшити похмілля на ранок

Хоча пара келихів вашого улюбленого напою може бути приємним доповненням до запропонованої смачної їжі, надмірне захоплення може призвести до погіршення самопочуття до кінця свята. По-перше, повна відмова від алкоголю - це єдиний спосіб гарантувати Різдво та Новий рік без похмілля.

Похмілля дуже поширене у людей, які вживають занадто багато алкоголю. Насправді вважається, що близько 75 % людей, які надмірно п’ють, матимуть такі симптоми похмілля, як головний біль, порушення сну, нудота та поганий настрій.

Це викликано рядом факторів, таких як зневоднення, запалення та електролітний дисбаланс, викликаний алкоголем.

Вибирайте напої з розумом

Можливо, ви не усвідомлюєте, але певні алкогольні напої часто викликають серйозніші симптоми похмілля, ніж інші. Зокрема, експерти клініки Майо радять вибирати напої з меншою кількістю конгенерів - сполук, які утворюються під час процесів бродіння та дистиляції алкоголю.

Напої світлішого кольору, такі як горілка, джин, світле пиво та біле вино, як правило, призводять до менш важких симптомів похмілля. Темніші напої з високим рівнем конгенерів, такі як бурбон, скотч, текіла, бренді, темне пиво та червоне вино, викликають більш серйозні симптоми.

Пийте повільно

Якщо ви п’єте газовані напої, що містять алкоголь, наприклад шампанське або просекко, пийте їх повільно.

Бульбашки вуглекислого газу можуть пришвидшити швидкість всмоктування алкоголю в кров та ви швидко захмілієте.

Підберіть свій темп пиття

Ваше тіло може переробляти приблизно один напій на годину, тому намагайтеся дотримуватися цього. Ви допоможете зберегти рівень алкоголю в крові від досягнення точки сп'яніння.

Також не забувайте пити воду та поїсти перед вживанням алкоголю.