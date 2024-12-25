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6 ошибок украинцев во время праздников и застолий, которые могут подорвать здоровье

Фото: Какие праздничные привычки могут вам навредить (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Праздничный период - это время радости и отдыха, но также он может стать источником стресса и проблем со здоровьем. Есть несколько мифов, в которые верят украинцы во время новогодних застолий.

О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Миф 1. В праздники не избежать стресса

Подготовка к праздникам включает немало задач, но важно найти время для отдыха.

  • Приоритет сна: спите 7-9 часов в сутки.
  • Занимайтесь тем, что приносит спокойствие: прогулки, чтение, фильмы.
  • Освойте релаксационные техники: медитацию, глубокое дыхание, йогу.
  • Планируйте реалистично: говорите "нет", если это поможет избежать переутомления.

Миф 2. Пропуск приема пищи уменьшит количество потребленных калорий

Не отказывайтесь от еды, чтобы "оставить место" для праздничных блюд.

  • Пропуски приемов пищи могут спровоцировать сильный голод и переедание.
  • Лучше питайтесь сбалансировано в течение дня.

Миф 3. Контроль за потреблением соли не является обязательным

Излишнее количество натрия может навредить сердцу и вызвать задержку жидкости.

  • Избегайте продуктов с высоким содержанием соли, таких как чипсы, копчености, пицца.
  • Употребляйте больше свежих фруктов и овощей.
  • Читайте этикетки, чтобы знать количество натрия в продуктах.

Миф 4. Тренировки во время праздников можно пропускать

Праздничное расписание может уменьшить время на физическую активность, но упражнения важны для снятия стресса.

  • Оставайтесь активными: ходите больше, пользуйтесь лестницей вместо лифта.
  • Сохраняйте свой привычный график тренировок, но адаптируйте его при необходимости.

Миф 5. Можно пить алкоголь, сколько захочешь

Праздники часто ассоциируются с алкогольными напитками, но следует быть осторожными.

  • Даже небольшие количества алкоголя могут содержать много калорий и сахара.
  • ВОЗ отмечает, что безопасной дозы алкоголя не существует.
  • Ограничьтесь одним бокалом, а дальше выберите газировку или другой безалкогольный напиток.

Миф 6. Можно не следить за сном

Сон - ключ к восстановлению организма.

  • Недостаток сна повышает риск сердечных заболеваний, инсульта, ожирения.
  • Недостаток сна влияет на уровень стресса и затрудняет принятие здоровых решений.
  • Старайтесь соблюдать режим сна даже во время праздников.

Здоровье и хорошее настроение во время праздников зависит от простых, но важных решений. Балансируйте питание, оставайтесь активными, избегайте переутомления и уделяйте внимание сну. Это поможет насладиться праздниками без вреда для организма!

 

 

Мы ранее писали, что пить из алкоголя на новогодние праздники, чтобы не подорвать здоровье.

Также мы писали о трех простых правилах, чтобы избежать ужасного похмелья.

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