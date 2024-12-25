6 ошибок украинцев во время праздников и застолий, которые могут подорвать здоровье

Праздничный период - это время радости и отдыха, но также он может стать источником стресса и проблем со здоровьем. Есть несколько мифов, в которые верят украинцы во время новогодних застолий.
О них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Миф 1. В праздники не избежать стресса
Подготовка к праздникам включает немало задач, но важно найти время для отдыха.
Миф 2. Пропуск приема пищи уменьшит количество потребленных калорий
Не отказывайтесь от еды, чтобы "оставить место" для праздничных блюд.
Миф 3. Контроль за потреблением соли не является обязательным
Излишнее количество натрия может навредить сердцу и вызвать задержку жидкости.
Миф 4. Тренировки во время праздников можно пропускать
Праздничное расписание может уменьшить время на физическую активность, но упражнения важны для снятия стресса.
Миф 5. Можно пить алкоголь, сколько захочешь
Праздники часто ассоциируются с алкогольными напитками, но следует быть осторожными.
Миф 6. Можно не следить за сном
Сон - ключ к восстановлению организма.
Здоровье и хорошее настроение во время праздников зависит от простых, но важных решений. Балансируйте питание, оставайтесь активными, избегайте переутомления и уделяйте внимание сну. Это поможет насладиться праздниками без вреда для организма!
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