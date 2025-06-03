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6 нових серіалів під будь-який настрій: драма, екшен і трохи гумору

Вівторок 03 червня 2025 19:33
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6 нових серіалів під будь-який настрій: драма, екшен і трохи гумору Нові серіали, де є драма, гумор, кримінал і не тільки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Сімейні скандали, мафіозні розбірки, небезпечні парі та дорослішання з ризиком - з такими крутими сюжетами точно не буде нудно.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку нових серіалів, які захочеться додивитися до кінця.

"Краща сестра"

Дві сестри з абсолютно різними долями возз'єднуються на тлі загадкового вбивства чоловіка. Розкриваючи таємниці минулого, вони намагаються знову стати близькими.


"Безшабашні"

Після повернення до рідного містечка своєї мами Кейтлін і Зак намагаються налагодити життя серед однолітків на тлі складного минулого свого зниклого безвісти батька-гонщика. Разом з іншими аутсайдерами вони об'єднуються навколо відновлення легендарної машини та участі в перегонах.


"Дорослі"

Комедійний серіал про групу двадцятирічних у Нью-Йорку, які намагаються бути "хорошими людьми". У них є робота та обов'язки, але вони не знають, як жити. І це призводить до купи комічних ситуацій.


"Ставка"

У приватній школі, де азартні ігри визначають соціальний статус, з'являється таємничий учень із непростим минулим. Він прийшов заради помсти. Так, невинне парі перетворюється на небезпечну гру.


"Затишок"

Коли у заможному районі зникає молода жінка, одна з його мешканок починає хвилюватися. Вона береться за власне розслідування, але знаходить більше, ніж очікувала.


"Гангстерленд"

Кримінальна драма про дві ворогуючі сім'ї, які зіштовхуються у кривавій битві. Хто переможе, отримає усе: владу, гроші та визнання.

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