6 нових серіалів під будь-який настрій: драма, екшен і трохи гумору
Сімейні скандали, мафіозні розбірки, небезпечні парі та дорослішання з ризиком - з такими крутими сюжетами точно не буде нудно.
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує добірку нових серіалів, які захочеться додивитися до кінця.
"Краща сестра"
Дві сестри з абсолютно різними долями возз'єднуються на тлі загадкового вбивства чоловіка. Розкриваючи таємниці минулого, вони намагаються знову стати близькими.
"Безшабашні"
Після повернення до рідного містечка своєї мами Кейтлін і Зак намагаються налагодити життя серед однолітків на тлі складного минулого свого зниклого безвісти батька-гонщика. Разом з іншими аутсайдерами вони об'єднуються навколо відновлення легендарної машини та участі в перегонах.
"Дорослі"
Комедійний серіал про групу двадцятирічних у Нью-Йорку, які намагаються бути "хорошими людьми". У них є робота та обов'язки, але вони не знають, як жити. І це призводить до купи комічних ситуацій.
"Ставка"
У приватній школі, де азартні ігри визначають соціальний статус, з'являється таємничий учень із непростим минулим. Він прийшов заради помсти. Так, невинне парі перетворюється на небезпечну гру.
"Затишок"
Коли у заможному районі зникає молода жінка, одна з його мешканок починає хвилюватися. Вона береться за власне розслідування, але знаходить більше, ніж очікувала.
"Гангстерленд"
Кримінальна драма про дві ворогуючі сім'ї, які зіштовхуються у кривавій битві. Хто переможе, отримає усе: владу, гроші та визнання.
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