6 новых сериалов под любое настроение: драма, экшен и немного юмора
Семейные скандалы, мафиозные разборки, опасные пари и взросление с риском - с такими крутыми сюжетами точно не будет скучно.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку новых сериалов, которые захочется досмотреть до конца.
"Лучшая сестра"
Две сестры с совершенно разными судьбами воссоединяются на фоне загадочного убийства мужа. Раскрывая тайны прошлого, они пытаются снова стать близкими.
"Безбашенные"
После возвращения в родной городок своей мамы Кейтлин и Зак пытаются наладить жизнь среди сверстников на фоне сложного прошлого своего пропавшего без вести отца-гонщика. Вместе с другими аутсайдерами они объединяются вокруг восстановления легендарной машины и участия в гонках.
"Взрослые"
Комедийный сериал о группе двадцатилетних в Нью-Йорке, которые пытаются быть "хорошими людьми". У них есть работа и обязанности, но они не знают, как жить. И это приводит к куче комичных ситуаций.
"Ставка"
В частной школе, где азартные игры определяют социальный статус, появляется таинственный ученик с непростым прошлым. Он пришел ради мести. Так, невинное пари превращается в опасную игру.
"Уют"
Когда в богатом районе исчезает молодая женщина, одна из его жительниц начинает волноваться. Она берется за собственное расследование, но находит больше, чем ожидала.
"Гангстерленд"
Криминальная драма о двух враждующих семьях, которые сталкиваются в кровавой битве. Кто победит, получит все: власть, деньги и признание.
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