20 серіалів і фільмів Netflix, які не можна пропустити у червні 2025

Перший місяць літа на Netflix потішить яскравими прем'єрами фільмів та серіалів. Запасайтеся попкорном, адже на нас чекає повернення "Джинні та Джорджії", "Гри в кальмара" і не тільки.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які фільми та серіали можна подивитися на Netflix в червні 2025 року.

"Джині та Джорджія" 3 сезон

Сімейна драма повертається з новими епізодами 5 червня. Історія розгортається навколо самотньої матері Джорджії, яка у підлітковому віці пережила чимало травматичних подій. Це сильно вплинуло на її модель виховання, що несе наслідки для її доньки Джині та сина Остіна. Після подій другого сезону героїня опинилася у в'язниці за звинувачення у вбивстві.



"Шини" 2 сезон

Комедійний серіал потішить новими серіями 5 червня. Несподівана маркетингова перемога підняла головних героїв на вершину успіху. Справи в магазині йдуть добре, але тепер вони стикаються з новими викликами.



"Королеви Баракуди" 2 сезон

Кримінальна драма про жіночу банду вразить продовженням 5 червня. Серіал розповість про життя героїнь через 5 років після подій попереднього сезону. У які інтриги вони вплутаються цього разу?



"Straw"

Мати-одиначка раптово стає головною підозрюваною у злочині, який ніколи не хотіла скоювати. Заради виживання вона змушена зробити те, чого раніше не робила: довіритися людям навколо. Прем'єра серіалу запланована на 6 червня.



"Пощади не буде"

Колишній гангстер повертається, щоб з'ясувати правду про смерть брата. Він стає на шлях невблаганної помсти, аби встановити справедливість. Прем'єра - 6 червня.



"Ті, що вижили"

Напружений трилер, який виходить 6 червня, розповідає про приморське містечко, яке сколихує вбивство молодої жінки. Розслідування її смерті розкриває давні таємниці та рани минулого, які спричиняють низку негативних наслідків.



"Титан: Катастрофа OceanGate"

11 червня на стримінговій платформі покажуть документальний фільм про субмарину "Титан", на якій екіпаж опустився на глибини океану, щоб побачити знаменитий Титанік. Занурення призвело до гибелі п’ятьох осіб, серед яких був генеральний директор OceanGate Expeditions.



"Берег"

Американський драматичний телесеріал, прем'єра якого запланована на 19 червня, натхненний реальними подіями. Історія занурює у життя неблагополучної сім'ї Баклі, яка вдається до небезпечних методів, аби втримати на плаву свою рибальську імперію.



"Олімп"

20 червня відбудеться прем'єра нової іспанської підліткової драми, яка розповість про боротьбу за успіх та славу.



"Гра в кальмара" 3 сезон

Одне з найпопулярніших шоу на Netflix за всю історію повертається з фінальним сезоном вже 27 червня. У центрі сюжету - Гі Хун, який разом з іншими учасниками бере участь в небезпечній грі на виживання.



Що ще подивитися на Netflix в червні

"Аніела" - 11 червня



"Літак" - 12 червня



"Росаріо Тієрас" - 18 червня



"Улюблениці Америки - чирлідерки "Даллас Ковбойз" - 18 червня



"Grenfell: Розкритий" - 20 червня



"Інтерн" - 22 червня



"Semi-Soeter" - 20 червня



"Мисливці на демонів KPop" - 20 червня



"Ультиматум: Квір-кохання" 2 сезон - 25 червня



"Горизонти покемонів: сезон 2" - 27 червня