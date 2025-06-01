Зірка "Ходячих мерців" назвала 3 серіали, які радить подивитися всім
Акторка Лорен Коен, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Ходячі мерці", розповіла, що дивиться зараз. Зірка порадила одразу 3 варіанти, які їй дуже сподобалися.
Що дивиться акторка "Ходячих мерців", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.
3 серіали, які радить акторка
"Це злочин, але я ніколи раніше не дивилася "Клан Сопрано", і в мене завжди була така думка: я маю зробити це, коли в мене буде час подивитися все без перерви, що я зараз і роблю. Зараз я на останньому сезоні і просто чудово проводжу час", - зізналася зірка.
Культовий серіал "Клан Сопрано" розповідає про родину з мафіозного клану. Епізоди виходили з 1999 року, а останній було представлено у 2007.
"Я також дивлюся "Агентство" з Майклом Фассбендером. Це чудове та дійсно гарне шоу", - додала акторка.
Це новий шпигунський серіал, який вже встиг стати популярним. В ньому розповідається про агента ЦРУ, який не може втекти від минулого. Кохання, пригоди та несподівані події - сюжет точно "зацінять" фани цікавих серіалів.
"А ще "Щаслива долина" - ще один серіал. Я дивлюся всі ці британські кримінальні драми", - зазначила Лорен.
Серіал "Щаслива долина" дійсно вважається "класичною" кримінальною драмою, адже головна героїня покаже, наскільки важко приймати всі виклики, які нам підкидає життя. Разом з тим вона буде долати перепони й ухвалювати непрості рішення, від яких часто хочеться плакати.
Вас може зацікавити
- Цікаві міні-серіали, від яких неможливо відірватися
- Турецькі фільми про кохання, ревнощі та стосунки
- Круті серіали, про які неможливо забути.