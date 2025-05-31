6-хвилинне тренування, яке показує, у якій формі ваше тіло: перевірте себе
Простий метод допоможе дізнатися, у якій фізичній формі ваше тіло. Без спортзалу й складних тестів ви зможете за кілька хвилин оцінити рівень витривалості, сили та загального здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
6-хвилинний цикл вправ
Тренер Адам Кемп сказав, що це не просто тренування, а інструмент самооцінки, який перевіряє силу, витривалість, координацію та стійкість, використовуючи лише вагу тіла та годинник.
Міні-тренування сприяє активації всього тіла, залучаючи основні групи м'язів, такі як кор, груди, сідниці, ноги, стегна та плечі. Його можна виконувати де завгодно - вдома, в готельному номері або навіть у місцевому парку. Крім того, легко відстежувати свій прогрес.
Тестуйте себе щомісяця або раз на два місяці, щоб побачити покращення в якості рухів, м'язовій витривалості та працездатності.
Перевірте, скільки "раундів" з 5 присідань без підйому, 5 віджимань та 5 підйомів пресу ви зможете виконати за 6 хвилин. Ваша мета - виконати якомога більше повних "раундів" протягом 6 хвилин.
Показники
Адам надає детальний аналіз, який допоможе встановити досяжні цілі та побачити, як ви прогресуєте з часом.
Початковий рівень:
- 1 раунд/хвилину
- 6 раундів загалом (30 присідань, 30 віджимань, 30 підйомів гантелей)
"Підтримка одного раунду за хвилину (загалом 6 раундів) є надійною основою функціональної підготовки, особливо якщо ви прагнете задовільного стану здоров'я та мобільності", - пояснює Адам.
Ваше тіло у хорошому стані:
- 2 раунди за хвилину
- 12 раундів загалом (60 присідань, 60 віджимань, 60 підйомів гантелей)
При 2 раундах за хвилину (загалом 12 раундів) ви демонструєте збалансовану м’язову витривалість та контроль.
Ви у чудовій формі, якщо виконуєте:
- 3 раунди за хвилину
- 18 раундів загалом (90 присідань, 90 віджимань, 90 підйомів гантелей)
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