ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

6-хвилинне тренування, яке показує, у якій формі ваше тіло: перевірте себе

Субота 31 травня 2025 10:50
UA EN RU
6-хвилинне тренування, яке показує, у якій формі ваше тіло: перевірте себе Названо спосіб, який допоможе перевірити рівень фізичної сили (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Простий метод допоможе дізнатися, у якій фізичній формі ваше тіло. Без спортзалу й складних тестів ви зможете за кілька хвилин оцінити рівень витривалості, сили та загального здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

6-хвилинний цикл вправ

Тренер Адам Кемп сказав, що це не просто тренування, а інструмент самооцінки, який перевіряє силу, витривалість, координацію та стійкість, використовуючи лише вагу тіла та годинник.

Міні-тренування сприяє активації всього тіла, залучаючи основні групи м'язів, такі як кор, груди, сідниці, ноги, стегна та плечі. Його можна виконувати де завгодно - вдома, в готельному номері або навіть у місцевому парку. Крім того, легко відстежувати свій прогрес.

Тестуйте себе щомісяця або раз на два місяці, щоб побачити покращення в якості рухів, м'язовій витривалості та працездатності.

Перевірте, скільки "раундів" з 5 присідань без підйому, 5 віджимань та 5 підйомів пресу ви зможете виконати за 6 хвилин. Ваша мета - виконати якомога більше повних "раундів" протягом 6 хвилин.

Показники

Адам надає детальний аналіз, який допоможе встановити досяжні цілі та побачити, як ви прогресуєте з часом.

Початковий рівень:

  • 1 раунд/хвилину
  • 6 раундів загалом (30 присідань, 30 віджимань, 30 підйомів гантелей)

"Підтримка одного раунду за хвилину (загалом 6 раундів) є надійною основою функціональної підготовки, особливо якщо ви прагнете задовільного стану здоров'я та мобільності", - пояснює Адам.

Ваше тіло у хорошому стані:

  • 2 раунди за хвилину
  • 12 раундів загалом (60 присідань, 60 віджимань, 60 підйомів гантелей)

При 2 раундах за хвилину (загалом 12 раундів) ви демонструєте збалансовану м’язову витривалість та контроль.

Ви у чудовій формі, якщо виконуєте:

  • 3 раунди за хвилину
  • 18 раундів загалом (90 присідань, 90 віджимань, 90 підйомів гантелей)

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправи Здоров'я Спортзал
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб