6-хвилинне тренування, яке показує, у якій формі ваше тіло: перевірте себе

Простий метод допоможе дізнатися, у якій фізичній формі ваше тіло. Без спортзалу й складних тестів ви зможете за кілька хвилин оцінити рівень витривалості, сили та загального здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

6-хвилинний цикл вправ

Тренер Адам Кемп сказав, що це не просто тренування, а інструмент самооцінки, який перевіряє силу, витривалість, координацію та стійкість, використовуючи лише вагу тіла та годинник.

Міні-тренування сприяє активації всього тіла, залучаючи основні групи м'язів, такі як кор, груди, сідниці, ноги, стегна та плечі. Його можна виконувати де завгодно - вдома, в готельному номері або навіть у місцевому парку. Крім того, легко відстежувати свій прогрес.

Тестуйте себе щомісяця або раз на два місяці, щоб побачити покращення в якості рухів, м'язовій витривалості та працездатності.

Перевірте, скільки "раундів" з 5 присідань без підйому, 5 віджимань та 5 підйомів пресу ви зможете виконати за 6 хвилин. Ваша мета - виконати якомога більше повних "раундів" протягом 6 хвилин.

Показники

Адам надає детальний аналіз, який допоможе встановити досяжні цілі та побачити, як ви прогресуєте з часом.

Початковий рівень:

1 раунд/хвилину

6 раундів загалом (30 присідань, 30 віджимань, 30 підйомів гантелей)

"Підтримка одного раунду за хвилину (загалом 6 раундів) є надійною основою функціональної підготовки, особливо якщо ви прагнете задовільного стану здоров'я та мобільності", - пояснює Адам.

Ваше тіло у хорошому стані:

2 раунди за хвилину

12 раундів загалом (60 присідань, 60 віджимань, 60 підйомів гантелей)

При 2 раундах за хвилину (загалом 12 раундів) ви демонструєте збалансовану м’язову витривалість та контроль.

Ви у чудовій формі, якщо виконуєте: