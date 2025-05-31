6-минутная тренировка, которая показывает, в какой форме ваше тело: проверьте себя
Простой метод поможет узнать, в какой физической форме ваше тело. Без спортзала и сложных тестов вы сможете за несколько минут оценить уровень выносливости, силы и общего здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
6-минутный цикл упражнений
Тренер Адам Кемп сказал, что это не просто тренировка, а инструмент самооценки, который проверяет силу, выносливость, координацию и устойчивость, используя только вес тела и часы.
Мини-тренировка способствует активации всего тела, привлекая основные группы мышц, такие как кор, грудь, ягодицы, ноги, бедра и плечи. Ее можно выполнять где угодно - дома, в гостиничном номере или даже в местном парке. Кроме того, легко отслеживать свой прогресс.
Тестируйте себя ежемесячно или раз в два месяца, чтобы увидеть улучшения в качестве движений, мышечной выносливости и работоспособности.
Проверьте, сколько "раундов" из 5 приседаний без подъема, 5 отжиманий и 5 подъемов пресса вы сможете выполнить за 6 минут. Ваша цель - выполнить как можно больше полных "раундов" в течение 6 минут.
Показатели
Адам предоставляет подробный анализ, который поможет установить достижимые цели и увидеть, как вы прогрессируете со временем.
Начальный уровень:
- 1 раунд/минуту
- 6 раундов в целом (30 приседаний, 30 отжиманий, 30 подъемов гантелей)
"Поддержка одного раунда в минуту (всего 6 раундов) является надежной основой функциональной подготовки, особенно если вы хотите удовлетворительного состояния здоровья и мобильности", - объясняет Адам.
Ваше тело в хорошем состоянии:
- 2 раунда в минуту
- 12 раундов в целом (60 приседаний, 60 отжиманий, 60 подъемов гантелей)
При 2 раундах в минуту (всего 12 раундов) вы демонстрируете сбалансированную мышечную выносливость и контроль.
Вы в отличной форме, если выполняете:
- 3 раунда в минуту
- 18 раундов в целом (90 приседаний, 90 отжиманий, 90 подъемов гантелей)
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