6 дивних звичок, які має кожен кіт: це може налякати господарів

Обтирання обличчям

Раптовий укус

Коли ви гладите котів, то їм це дуже подобається, але раптово вони можуть дуже швидко змінювати своє ставлення. Тоді вони можуть вкусити.

Коли коти злегка кусають власників під час обіймів, вони насправді не хочуть завдати болю. Так вони виявляють симпатію, проте у дорослому віці не розуміють, що їхні кігті та зуби стали більшими і гострішими.

Водночас сильним укусом кіт може сигналізувати, що йому не надто подобаються обійми чи сидіти на руках у господаря, або ж намагається привернути його увагу та закликати до ігор.

Кіт лягає на все, що ми читаємо

Неважливо, що у ваших руках: книга, газета чи ноутбук - ваш кіт спробує туди залізти. Усе тому, що ці предмети мають сильний запах улюбленої людини й на них котик почуває себе в безпеці.

Також тварини можуть помітити вашу книгу чи комп'ютер, як свою територію. Адже господар тримає цю річ в руках протягом тривалого часу - значить, це щось дуже важливе.

Муркотіння

Це досить добре відома котяча поведінка, і багато власників котів не відносять її до категорії дивної поведінки.

Більшість із нас, що коти так роблять, коли вони щасливі чи задоволені. Але коти також муркочуть у моменти страху, стресу та болю.

"Жити" в коробках

Якщо поставити невелику коробку на підлогу, то кіт відразу туди залізе. Котів тягне до маленьких просторів.

Перебування в коробці допомагає коту відчувати себе більш захищеним, ніж перебування на відкритому повітрі. Також вони люблять там знаходитись, адже їм там тепло.

Кіт лежить у раковині чи ванній