Чому кота не можна годувати з рук? Відповідь вас здивує

Власники котів дуже люблять годувати своїх улюбленців із рук. Так вони проявляють свою турботу та любов. Проте ветеринари категорично проти такої "харчової звички", оскільки вона може дуже нашкодити тварині.

Про те, чому не варто годувати котів із рук, розповідаємо у матеріалі нижче.

Чому кота не можна годувати з рук

Якщо привчити кота до того, що його постійно годують з рук, то з часом він може відмовитись просто їсти сам із миски. Дійсно бувають такі домашні тварини, які сидять перед тарілкою і чекають, поки господар їх не погодує.

Окрім того, що не завжди є час та охота на таке, це ще й може нашкодити тварині. Іноді господарям доводиться їхати на тривалий час у відпустку чи відрядження. Тому кота залишають на догляд іншим людям.

А це означає, що тварини не настільки їх добре знає та довіряє, щоб їсти у них із рук. Та й треба врахувати той фактор, що ваші сусіди чи родичі можуть не мати так багато часу, щоб годувати вашого ледь не з ложечки.

У такому випадку тварина отримає ще й додатковий стрес. Бо не тільки тимчасово залишилась без господаря, а й буде голодною, бо порушили її звичний "ритуал" прийому їжі.

Також варто зазначити, що годування із рук можливе тільки твердою їжею. А от котові рідка їжа теж потрібна.

Ще побутує думка, що їжа при годуванні з рук потрапляє в організм тварини не так, як потрібно, викликаючи труднощі в роботі травної системи. Також через це, начебто, може сформуватися неправильний прикус. Адже кіт при такій формі годування часто закидає голову вверх, а це - неприродно для нього.

Тому, якщо ж у вас є звичка балувати їжею свого улюбленця із рук, то доведеться її позбутись. Винятками можуть бути разові частування зрідка, або ті випадки, коли кіт хворіє і надто кволий, щоб міг їсти самостійно.

Якщо ви тільки взяли котеня, то одразу привчайте його їсти з миски, щоб не було проблем із годуванням у майбутньому.