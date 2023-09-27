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6 странных привычек, которые имеет каждый кот: это может напугать хозяев

Какие привычки котов могут напугать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Коты - умные и ласковые животные, которые привязываются к своему хозяину и создают уют в доме. Однако почти каждый владелец кота сталкивался со странным поведением животного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Ве chewy.

Обтирание лицом

Внезапный укус

Когда вы гладите кошек, то им это очень нравится, но внезапно они могут очень быстро менять свое отношение. Тогда они могут укусить.

Когда коты слегка кусают владельцев во время объятий, они на самом деле не хотят причинить боль. Так они проявляют симпатию, однако во взрослом возрасте не понимают, что их когти и зубы стали большими и более острыми.

В то же время сильным укусом кот может сигнализировать, что ему не очень нравятся объятия или сидеть на руках у хозяина, или пытается привлечь его внимание и призывать к играм.

Кот ложится на все, что мы читаем

Неважно, что в ваших руках: книга, газета или ноутбук - ваш кот попытается туда залезть. Все потому, что эти предметы обладают сильным запахом любимого человека, и на них котик чувствует себя в безопасности.

Также животные могут пометить вашу книгу или компьютер как свою территорию. Ведь хозяин держит эту вещь в руках в течение длительного времени - значит, это нечто очень важное.

Мурлыканье

Это достаточно хорошо известное кошачье поведение, и многие владельцы кошек не относят его к категории странного поведения.

Большинство из нас думают, что коты так делают, когда они счастливы или довольны. Но кошки также мурлыкают в моменты страха, стресса и боли.

"Жить" в коробках

Если поставить небольшую коробку на пол, то кот сразу туда залезет. Кошек тянет к маленьким просторам.

Нахождение в коробке помогает коту чувствовать себя более защищенным, чем пребывание на открытом воздухе. Также они любят там находиться, ведь им там тепло.

Кот лежит в раковине или ванной

 

Раньше мы сообщали, почему собаки роют ямы в земле и как отучить их от такой привычки.

Также мы писали, почему кота нельзя кормить из рук.

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