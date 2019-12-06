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6 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать

STYLERЖизнь    06.12.2019 - 06:03
6 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать
6 декабря - какой праздник (Фото: коллаж РБК-Украина)

6 декабря христиане чествуют святого Амфилохия Иконийского

Какой сегодня праздник. 6 декабря верующие чтят память святого Амфилохия Иконийского, который жил в IV веке в Малой Азии и прославился своей борьбой против ереси ариан и просветительской деятельностью, за что получил прозвище Отец Церкви. Также православные в этот день чествуют святителя Митрофана, епископа, живший между XVII-XVIII веками.

В народе праздник получил название Митрофанов день, Митрофан или Волхв. В этот день принято было проводить шумные гуляния, судить о погоде на будущее и гадать. Также бытовали некоторые строгие запреты, которые нельзя было нарушать.

Как гласят церковные предания, Амфилохий Иконийский родился в благочестивой христианской семье, в молодости хотел стать адвокатом, но принял решение посвятил себя служению Богу. После этого он поселился в пустыне. В 374 году духовенство и верующие города Иконии избрали Амфилохия епископом.

6 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать

Святой Амфилохий Иконийский (Фото из открытых источников)

Священнослужитель написал несколько духовных трудов, в которых доступно осветил науку Церкви о Святом Духе. Говорили, что Амфилохий обладал даром исцеления молитвой. Епископ скончался в глубокой старости в 394 году. Был причислен к лику святых.

Какие еще праздники отмечают в этот день

  • 6 декабря в Украине отмечают профессиональный праздник всех военнослужащих - День Вооруженных сил Украины.
  • В Финляндии 6 декабря - общенациональный праздник День независимости, который отмечается с 1917 года.
  • Христиане западного обряда 6 декабря празднуют День святого Николая. Римский христианский священник, епископ Мирский, в англоязычных странах отождествляется с Сантой Клаусом, который приносит детям подарки на Рождество.
  • Православные 6 декабря чтят память мучеников Сисиния, епископа Кизического и Феодора Антиохийского.
  • Еще в этот день верующие восточного обряда почитают святителя Григория, епископа Акрагантийского.
  • Также православные чествует память благоверного князя Александра Невского - в схиме Алексия, и память святителя Митрофана, епископа Воронежского - в схиме Макария.

Традиции и запреты на праздник

На Митрофанов день длилось празднование становление санного пути по снегу. В эту дату обычно устраивали поездки на ярмарки с обильными покупками для веселого вечернего пиршества и игр.

Девушки вечером - в канун праздника Екатерины - устраивали гадания и ворожили на замужество. Для этого в чужом саду требовалось взять ветку вишни и поставить в кладовке, чтобы ее никто не увидел, а после этого дожидались Рождества: если к этому времени вишня расцветет, то в этом году сыграют свадьбу.

6 декабря: какой сегодня праздник, что запрещено делать

В Митрофанов день 6 декабря девушки гадали на жениха (Фото из открытых источников)

Еще на Митрофана было принято вспоминать погибших воинов и гадать о судьбе тех, кото отправился в армию или пошел на войну. Брали три буханки хлеба, в один клали крестик, после чего их раскладывали по дому: на порог, на лавку и на полку возле образов. Если хлеб с крестиком оказался на пороге, то солдат скоро вернется.

Строго запрещалось в этот праздничный день ссориться и драться - считали, что нарушителей весь год будут преследовать всяческие конфликты и травмы.

Главные приметы на Митрофанов день

  • Если 6 декабря дует северный ветер и идет мокрый снег, то в день Симона Столпника 6 июня будет дождливо и ветрено;
  • Если же в этот день тепло и солнечно, то весь июнь погода будет хорошая;
  • Если на Митрофана по небу плывут редкие облака, значит нужно готовиться к холодной, но ясной погоде;
  • Когда же облака низко по небу плывут, то это предвещало похолодание;
  • Если в этот день солнце спряталось за тучи, то готовились к серьезной непогоде и урагану;
  • Ночью следили за луной, и если она в окружении розовых колец, то ждали в скором времени сильные морозы.
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