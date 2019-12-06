6 грудня: яке сьогодні свято, що заборонено робити

6 грудня - яке свято (Фото: колаж РБК-Україна)

6 грудня християни вшановують святого Амфілохія Іконійського

Яке сьогодні свято. 6 грудня віруючі вшановують пам'ять святого Амфілохія Іконійського, який жив у IV столітті в Малій Азії та прославився своєю боротьбою проти єресі аріан і просвітницькою діяльністю, за що отримав прізвисько Батько Церкви. Також православні у цей день вшановують святителя Митрофана, єпископа, який жив між XVII-XVIII століттями.

В народі свято отримало назву Митрофанів день, Митрофан або Волхв. У цей день прийнято було проводити веселі гуляння, судити про погоду на майбутнє та ворожити. Також побутували деякі суворі заборони, які не можна було порушувати.

Як свідчать церковні перекази, Амфілохій Іконійський народився в благочестивій християнській сім'ї, в молодості хотів стати адвокатом, але прийняв рішення присвятив себе служінню Богу. Після цього він оселився в пустелі. У 374 році духовенство та віруючі міста Іконії обрали Амфілохія єпископом.

Святий Амфілохій Іконійський (Фото з відкритих джерел)

Священнослужитель написав кілька духовних праць, в яких доступно висвітлив науку Церкви про Святого Духа. Казали, що Амфілохій мав дар зцілення молитвою. Єпископ помер у глибокій старості в 394 році. Був зарахований до лику святих.

Які ще свята відзначають у цей день

6 грудня в Україні відзначають професійне свято всіх військовослужбовців - День Збройних сил України.

У Фінляндії 6 грудня - загальнонаціональне свято День незалежності, який відзначається з 1917 року.

Християни західного обряду 6 грудня святкують День святого Миколая. Римський християнський священик, єпископ Мирський, в англомовних країнах ототожнюється із Сантою Клаусом, який приносить дітям подарунки на Різдво.

Православні 6 грудня вшановують пам'ять мучеників Сисинія, єпископа Кизичеського та Феодора Антіохійського.

Ще в цей день віруючі східного обряду вшановують святителя Григорія, єпископа Акрагантійського.

Також православні вшановують пам'ять благовірного князя Олександра Невського, у схимі Олексія, і пам'ять святителя Митрофана, єпископа Воронезького - у схимі Макарія.

Традиції і заборони на свято

На Митрофанів день тривало святкування становлення санного шляху снігом. В цю дату зазвичай влаштовували поїздки на ярмарку із чималими покупками для веселого вечірнього бенкетування та ігор.

Дівчата ввечері - в переддень свята Катерини - влаштовували гадання та ворожили на заміжжя. Для цього в чужому садку потрібно взяти гілку вишні й поставити в коморі, щоб її ніхто не побачив, а після цього чекали на Різдво: якщо до цього часу вишня розквітне, то в цьому році зіграють весілля.

У Митрофанів день 6 грудня дівчата ворожили на нареченого (Фото з відкритих джерел)

Ще на Митрофана було прийнято згадувати загиблих воїнів та гадати про долю тих, хто відправився в армію або пішов на війну. Брали три буханці хліба, в один клали хрестик, після чого їх розкладали по хаті: на поріг, на лавку та на полицю біля образів. Якщо хліб з хрестиком опинився на порозі, то солдат скоро повернеться.

Суворо заборонялося в цей святковий день сваритися та битися - вважали, що порушників весь рік переслідуватимуть всілякі конфлікти і травми.

Головні прикмети на Митрофанів день