Любовь заиграет новыми красками в декабре: знаки Зодиака, которым повезет в любви

Любовный гороскоп на декабрь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Астролог назвал знаки Зодиака, которых в декабре ждут романтические приключения

Астролог назвал знаки Зодиака, которых в последнем месяце уходящего 2019 года ожидают серьезные изменения на любовном фронте. Некоторым для этого придется приложить усилия, а некоторых ждет неожиданная встреча или внезапное возобновления отношений, которые, казалось бы, совсем закончены. Свой любовный прогноз на декабрь 2019 года дал известный астролог Хаял Алекперов.

Тельцы

Одинокие Тельцы в декабре будут захвачены в вихре новых знакомств и романтических свиданий. А вот семейным представителям этого знака может не хватать страсти или новизны, но звезды рекомендуют проявить инициативу и все наладится.

Раки

Последний месяц года – отличное время для того, чтобы Ракам завязать новые отношения и этот роман может в ближайшем будущем перерасти во что-то серьезное. Семейным представителям этого знака стоит быть немного сдержаннее в выражениях, чтобы не навлечь на себя серьезные конфликты с любимым человеком.

Гороскоп любви на декабрь 2019 - кому повезет (Коллаж РБК-Украина)

Львы

В декабре у Львов откроются новые перспективы в романтических отношениях и возможно партнер предложит вам перейти на новый уровень. Однако торопиться не стоит, особенно если вы не готовы. Кроме того, ближе к новому году планы могут кардинально измениться.

Стрельцы

В декабре у Стрельцов воцарится полная гармония в личных отношениях и наступит подходящее время, чтобы обсудить все спорные или волнующие вопросы – вы с любимым человеком легко сможете найти решение даже для самых сложных разногласий.