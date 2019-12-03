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Ледяной дождь и морозы: синоптики огорчили прогнозом на Новый год

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 09:56
Ледяной дождь и морозы: синоптики огорчили прогнозом на Новый год
Погода на Новый год (коллаж: РБК-Украина)

Погода на Новый год может сильно испортиться

Погода на Новый год может существенно подпортить украинцам праздничное настроение. По крайней мере, это коснется тех, кто будет встречать 2020-й год в Киеве.

Так, согласно ресурсу Accuweather, 30 декабря в Киеве ожидается дождь, а 31 декабря - ледяной дождь. 1 января будет солнечно и без осадков. Что касается температуры, то синоптики обещают дневной плюс и ночные заморозки.

Ледяной дождь и морозы: синоптики огорчили прогнозом на Новый год

Погода в Киеве на Новый год (скрин: accuweather.com)

Прогноз синоптиков Gismeteo на новогодние праздники существенно отличается от Accuweather. Согласно ему, Новый год в Киеве будет со снегом, а 1 января ударит мороз до -7 градусов, ночью температура снизится до -10 мороза.

Ледяной дождь и морозы: синоптики огорчили прогнозом на Новый год

Погода в Киеве на Новый год (скрин: gismeteo.ua)

А народный синоптик Леонид Горбань считает, что под конец декабря в Украину придет похолодание. На Новый год снега не будет, ожидаются умеренные морозы от -3 до -4 градусов, ночью до -5.

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