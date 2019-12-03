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Украину накроют магнитные бури: названы даты в декабре

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 15:26
Украину накроют магнитные бури: названы даты в декабре
Магнитные бури в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В декабре 2019 года Украину накроют сильные магнитные бури

Магнитные бури накроют Украину в последнем месяце уходящего 2019 года. Особенно они опасны для метеозависимых людей. Киевлянам можно не бояться сильных метеоударов, но все же магнитосфера будет напряжена. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

18 и 19 декабря жители столицы могут ощутить небольшие магнитные колебания. Магнитосфера будет возбуждена, но показатели не достигнут уровня магнитной бури.

Украину накроют магнитные бури: названы даты в декабреСкриншот (tesis.lebedev.ru)

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь:

  • В дни магнитных бурь метеозависимым людям стоит носить при себе лекарства первой необходимости быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей;
  • Не употребляйте алкогольные напитки в эти дни.
  • Откажитесь от острой, соленой и жирной пищи в эти дни.
  • Не нервничайте и откажитесь от физических упражнений в эти дни.
  • Пейте больше жидкости - воды и компотов.
  • Больше бывайте на свежем воздухе.

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