Украину накроют магнитные бури: названы даты в декабре

В декабре 2019 года Украину накроют сильные магнитные бури
Магнитные бури накроют Украину в последнем месяце уходящего 2019 года. Особенно они опасны для метеозависимых людей. Киевлянам можно не бояться сильных метеоударов, но все же магнитосфера будет напряжена. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.
18 и 19 декабря жители столицы могут ощутить небольшие магнитные колебания. Магнитосфера будет возбуждена, но показатели не достигнут уровня магнитной бури.
Скриншот (tesis.lebedev.ru)
Белая Крыса подарит новую жизнь: астролог назвал везунчиков 2020 года