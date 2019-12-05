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Некомфортный период: синоптик предупредила украинцев об опасности

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 11:32
Некомфортный период: синоптик предупредила украинцев об опасности
Погода в Украине в декабре (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Украине на погоду будет влиять антициклон

Погода в Украине в пятницу, 6 декабря, будет сухой и солнечной, хотя существует вероятность туманов. Порывистый ветер создаст ощущения большего холода, чем данные реальных показателей. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Специалист отмечает, что в Украине удержится антициклональний характер погоды, что может негативно влиять на самочувствие некоторых людей, которые "не очень хорошо реагируют на высокое атмосферное давление".

Температура воздуха 6 декабря среднем по стране в ночное время составит от -5 до -1 градуса, а в западных областях ожидается от -10 до 14 градусов.

Днем в пятницу столбики термометров покажут от +2 до +5 градусов, а на крайнем юге прогнозируется до +5... +8 градусов.

Некомфортный период: синоптик предупредила украинцев об опасности

Погода в Украине 6 декабря принесет сильный ветер (Фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 6 декабря осадки маловероятны, ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в столице составит днем от ​​+2 до +5 градусов, а ночью столбики термометров будут колебаться в пределах -4... -2 градусов.

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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