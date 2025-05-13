5 виступів на "Євробаченні", якими пишається Україна

Руслана - "Wild Dances" (2004)

Місце проведення: Стамбул, Туреччина

Результат: 1 місце (280 балів)

Це була перша перемога України на конкурсі.

Руслана поєднала гуцульські етнічні мотиви з енергійним поп-роком і танцями. Її образ войовничої карпатської дівчини в шкіряному костюмі та хореографією в стилі "дикі танці" став візитною карткою не лише пісні, а й нової епохи в українській поп-культурі.

Цікаво: Руслана сама була режисером і хореографом свого виступу. Її перемога відкрила шлях для сучасного українського етно в масову європейську культуру.

Verka Serduchka - "Dancing Lasha Tumbai" (2007)

Місце проведення: Гельсінкі, Фінляндія

Результат: 2 місце (235 балів)

Виступ Сердючки став одним із найбільш упізнаваних та епатажних в історії конкурсу.

Сценічний образ Вєрки Сердючки - епатажної провідниці в блискучому костюмі із зіркою на голові - став миттєво впізнаваним у всьому світі. Пісня поєднала гумор, танцювальний ритм і легку іронію.

Цікаво: хоча дехто критикував виступ як надто ексцентричний, пісня стала культовою, а Сердючка - героєм мемом. Її постійно запрошують виступити на "Євробаченні" - навіть через 15 років.

Jamala - "1944" (2016)

Місце проведення: Стокгольм, Швеція

Результат: 1 місце (534 бали)

Пісня Джамали має глибоке історичне та особисте значення. Перемога викликала великий резонанс у Європі, а сам виступ був емоційно потужним і політично значущим.

Пісня "1944" розповідає історію депортації кримських татар за часів Сталіна, зокрема - історію прабабусі співачки. Це була перша пісня в історії конкурсу з кримськотатарськими словами.

Цікаво: за оцінками журі Джамала посіла 2-ге місце, але глядачі віддали їй перше, що в сумі принесло перемогу.

Go_A - "Shum" (2021)

Місце проведення: Роттердам, Нідерланди

Результат: 5 місце (2 місце в глядацькому голосуванні)

Пісня повністю українською мовою, з фольклорними елементами та електронною музикою, стала справжнім вірусним хітом і набула культового статусу в Європі.

Катерина Павленко вразила унікальним вокалом, а трек "Shum", натхненний язичницькими обрядами та "веснянками", створив абсолютно нову естетику "Євробачення".

Цікаво: пісня потрапила в глобальні чарти Spotify і YouTube, а фанати конкурсу назвали її "найбільш інноваційною за 10 років".

Kalush Orchestra - "Stefania" (2022)

Місце проведення: Турин, Італія

Результат: 1 місце (631 бал - рекорд глядацького голосування)

У розпал повномасштабної війни Kalush Orchestra стали символом незламності України. Їхній виступ об'єднав глядачів і став потужним жестом підтримки з усього світу.

"Stefania" - пісня, присвячена матері фронтмена Олега Псюка, але після початку повномасштабної війни вона набула глибшого сенсу - стала гімном усіх українських матерів і символом батьківщини. Kalush Orchestra поєднали хіп-хоп, трембіту та народний спів у революційному стилі.

Цікаво: після виступу Олег Псюк зі сцени звернувся до світу з проханням допомогти Маріуполю та "Азовсталі", попри заборону політичних заяв - це викликало хвилю підтримки в усьому світі.

Нагадаємо, вже сьогодні, 13 травня, у швейцарському Базелі розпочнеться 69-й пісенний конкурс "Євробачення". У першому півфіналі на сцену вийдуть представники 15-ти країн, щоб поборотися за місце в гранд-фіналі. Серед них буде й Україна, яка цьогоріч представлена гуртом Ziferblat із піснею "Bird of Pray".