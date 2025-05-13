Як Джамала перемогла на "Євробаченні": цей виступ досі викликає сльози

14 травня 2016 року в столиці Швеції відбувся фінал 61-го пісенного конкурсу "Євробачення", де перемогу здобула українська співачка Джамала з піснею "1944".

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило згадати, про що була переможна пісня Джамали і як вона виступила у фіналі.

Національний відбір

26 січня 2016 року Джамала повідомила про те, що візьме участь у Національному відборі на конкурс "Євробачення", і, за результатами жеребкування, 6 лютого виступила в першому півфіналі, виконавши авторську пісню "1944".

За результатами глядацького голосування і журі, Джамала вийшла у фінал Національного відбору, в якому здобула перемогу.

Про що пісня Джамали "1944"

Джамала написала перші рядки пісні ще у 2014 році, а повний англомовний текст був створений спеціально для Нацвідбору 2016 року.

Пісня "1944" присвячена трагедії депортації кримських татар. Натхненням стали особисті спогади бабусі співачки, яка пережила ці події. Композиція об'єднує англійський текст із кримськотатарським приспівом, у якому звучать рядки з народної пісні "Ey, Güzel Qırım". Це перша пісня на "Євробаченні", що містить текст кримськотатарською мовою.

Пісня увійшла до однойменного мініальбому та отримала нагороду Eurostory Awards за найкращий рядок у конкурсній пісні, а також Marcel Bezençon Awards у номінації "Художній приз".



Джамала у 2016 році (фото: instagram.com/jamalajaaaaa)

Перемога Джамали

Джамала виступила у другому півфіналі, який відбувся 12 травня, і пройшла до фіналу. А вже 14 травня українська співачка вийшла на сцену під номером 21 і перемогла з результатом 534 бали.

До останнього букмекери пророкували перемогу представнику Росії Сергію Лазарєву, а Джамала за їхніми даними була на третьому місці.

Варто зазначити, що після голосування європейських глядачів представник Росії дійсно опинився на першому місці. Трійка лідерів за результатами глядацького голосування мала такий вигляд:

1 місце - Росія (361 бал)

2 місце - Україна (323 бали)

3 місце - Польща (222 бали).

Але після оголошення фінальних результатів, з урахуванням усіх етапів голосування місця розподілилися так:

1 місце - Джамала (Україна) - 534 бали

2 місце - Демі Лі (Австралія) - 511 балів

3 місце - Сергій Лазарєв (Росія) - 491 бал.

У 2021 році Джамала згадувала з гордістю про свою перемогу.

"Євробачення" стало крутим поштовхом для мене. Чи могла я подумати, що на своїх сторінках мене підтримуватиме авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, вітатиме з перемогою Джастін Тімберлейк, згадуватиме під час свого концерту про мою "1944" Адель, що я особисто почую від Ширлі Бессі слова захоплення?! А вранці після шаленої ночі фіналу ви зустрічатимете мене в аеропорту. Звичайно, я і не думала про це. Я просто співала про те, що люблю, для тих, без кого не можу жити", - зазначила співачка.

Нагадаємо, "Євробачення-2025" відбудеться з 13 до 17 травня у Швеції, у місті Базель. Представник України - гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5, який відбудеться 13 травня. Другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал - 17-го.