5 выступлений на "Евровидении", которыми гордится Украина

Руслана - "Wild Dances" (2004)

Место проведения: Стамбул, Турция

Результат: 1 место (280 баллов)

Это была первая победа Украины на конкурсе.

Руслана соединила гуцульские этнические мотивы с энергичным поп-роком и танцами. Ее образ воинственной карпатской девушки в кожаном костюме и хореографией в стиле "дикие танцы" стал визитной карточкой не только песни, но и новой эпохи в украинской поп-культуре.

Интересно: Руслана сама была режиссером и хореографом своего выступления. Ее победа открыла путь для современного украинского этно в массовую европейскую культуру.

Verka Serduchka - "Dancing Lasha Tumbai" (2007)

Место проведения: Хельсинки, Финляндия

Результат: 2 место (235 баллов)

Выступление Сердючки стало одним из самых узнаваемых и эпатажных в истории конкурса.

Сценический образ Верки Сердючки - эпатажной проводницы в блестящем костюме со звездой на голове - стал мгновенно узнаваемым во всем мире. Песня соединила юмор, танцевальный ритм и легкую иронию.

Интересно: хотя некоторые критиковали выступление как слишком эксцентричное, песня стала культовой, а Сердючка - героем мемом. Ее постоянно приглашают выступить на "Евровидении" - даже спустя 15 лет.

Jamala - "1944" (2016)

Место проведения: Стокгольм, Швеция

Результат: 1 место (534 балла)

Песня Джамалы имеет глубокое историческое и личное значение. Победа вызвала большой резонанс в Европе, а само выступление было эмоционально мощным и политически значимым.

Песня "1944" рассказывает историю депортации крымских татар во времена Сталина, в частности - историю прабабушки певицы. Это была первая песня в истории конкурса с крымскотатарскими словами.

Интересно: по оценкам жюри Джамала заняла 2-е место, но зрители отдали ей первое, что в сумме принесло победу.

Go_A - "Shum" (2021)

Место проведения: Роттердам, Нидерланды

Результат: 5 место (2 место в зрительском голосовании)

Песня полностью на украинском языке, с фольклорными элементами и электронной музыкой, стала настоящим вирусным хитом и получила культовый статус в Европе.

Екатерина Павленко поразила уникальным вокалом, а трек "Shum", вдохновленный языческими обрядами и "веснянками", создал совершенно новую эстетику "Евровидения".

Интересно: песня попала в глобальные чарты Spotify и YouTube, а фанаты конкурса назвали ее "самой инновационной за 10 лет".

Kalush Orchestra - "Stefania" (2022)

Место проведения: Турин, Италия

Результат: 1 место (631 балл - рекорд зрительского голосования)

В разгар полномасштабной войны Kalush Orchestra стали символом несокрушимости Украины. Их выступление объединило зрителей и стало мощным жестом поддержки со всего мира.

"Stefania" - песня, посвященная матери фронтмена Олега Псюка, но после начала полномасштабной войны она приобрела более глубокий смысл - стала гимном всех украинских матерей и символом родины. Kalush Orchestra соединили хип-хоп, трембиту и народное пение в революционном стиле.

Интересно: после выступления Олег Псюк со сцены обратился к миру с просьбой помочь Мариуполю и "Азовстали", несмотря на запрет политических заявлений - это вызвало волну поддержки во всем мире.

Напомним, уже сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле начнется 69-й песенный конкурс "Евровидение". В первом полуфинале на сцену выйдут представители 15-ти стран, чтобы побороться за место в гранд-финале. Среди них будет и Украина, которая в этом году представлена группой Ziferblat с песней "Bird of Pray".