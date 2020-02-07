5 успешных украиноязычных сериалов: от "Школы" до "Первых ласточек"

1+1 попали в громкий скандал из-за русского языка. Все началось с того, что продюсер сериалов на этом канале Елена Еремеева заявила, что для нее непросто "найти тональность украинского языка, чтобы зритель воспринимал его". Более того, по ее мнению, украинская подходит только для съемок комедийных сериалов, а не для драматических. Также Еремеева заявила, что украинским артистам "пока еще трудно работать на украинском языке".

К слову, Еремеева не стала "первопроходцем" в подобных высказываниях. Так, в феврале 2018 года директор канала "Украина" Виктория Корогод тоже говорила, что "отсутствие украиноязычных актеров" - является едва ли не самой большой проблемой при создании отечественных сериалов.

Вместе с тем, именно в 2018-м, когда заработал в полном объеме закон про языковые квоты на телевидении, на экраны начали выходить интересные и успешные украиноязычные сериалы. И не только комедии. Более того, по иронии судьбы, немало драматических проектов были показаны (или продолжаются до сих пор) именно на "плюсах" и на "Украине".

Styler решил напомнить про самые успешные украиноязычные не комедийные сериалы, которые не только перевернули понятие о нашем кинематографе у многих украинцев, но и открыли десятки имен талантливых актеров, которых, мы уверены, ждет большое будущее в большом украинском кино.

Школа

Сериал о жизни современной школы, подростков, их отношении с учителями и родителями, режиссерами которого выступили Ирина Литвиненко, Сергей Толкушкин и Сергей Уманец, стал самым рейтинговым на украинском ТВ. Этот проект сделал настоящими звездами таких молодых актеров и актрис, как Елизавета Василенко, Богдан Осадчук, Ирина Кудашова, Мария Кондратенко и других. Кроме того, первый украинский подростковый сериал повлиял и на музыку в нашей стране. Ведь благодаря "Школе" многие люди открыли для себя новых исполнителей, например, Анна Тринчер, Фіолет, Один в каное, CLOUDLESS. Последние, к слову, в этом году имеют все шансы представлять Украину на Евровидении.

Трейлер сериала "Школа"

Перші ластівки

Еще один успешный молодежный сериал. Сюжет рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются школьники и их окружение в подростковом возрасте: взросление, половая зрелость, принятие себя, формирование личности, издевательства сверстников, чувство отверженности и мысли о суициде. Критики очень положительно оценили проект, который вышел на "Новом канале" в 2019 году. Более того, изрядную похвалу получили молодые актеры сериала: Максим Самчик, Полина Носыхина, Александр Рудинский и другие.

Трейлер сериала "Перші ластівки"

Дві матері

Этот сериал в жанре приключенческая мелодрама является успешной адаптацией успешного корейского формата "Две матери. Гнездо кукушки". Роли в проекте сыграли Ольга Сумская, Николай Боклан, Ирма Витовская и другие известные актеры.

Главные героини телесериала - две молодые женщины Марта и Зоя, судьбы которых навсегда связала смерть близкого человека. Марта - невеста, а Зоя - сестра погибшего талантливого парня Сергея. Не в силах пережить смерть любимого, беременная Марта теряет их ребенка и впоследствии узнает о страшном диагнозе - бесплодии. К тому же, Зоя считает Марту виновной в смерти брата и жаждет отомстить за это. Противоречия обостряются между девушками, и когда появляется один любимый мужчина - богатый наследник империи ресторанов Андрей Завадский, его мать и один на двоих ребенок, который очутился в центре беспощадного противостояния двух матерей.

Актеры сериала "Дві матері"

Черговий лікар

Этот телесериал стал первым украиноязычным сериалом телеканала "Украина" и первой украиноязычной многосерийной медицинской драмой. Главные герои сериала - четыре врача, прототипами которых стали реальные киевские медики. Разные по характеру, они готовы сделать все, чтобы спасти своих пациентов не только от физической, но и от душевной боли.

Трейлер сериала "Черговий лікар"

Новенька

Еще один мелодраматический телесериал с элементами детектива, премьера которого состоялась на "Новом канале" 26 ноября 2019 года. Старшеклассников в сериале играют молодые актеры, студенты театральных вузов. Одну из главных ролей сыграла участница шоу "Супермодель по-украински 3" Анна Тихомирова. Украиноязычный саундтрек к сериалу записал участник Евровидения 2017 Melovin, один из них был записан вместе с Анастасией Нестеренко.

Трейлер сериала "Новенька"

Кроме того, стоит упомянуть и про такие сериалы, как "Таємниці" и "Обручка з рубіном", которые были показаны каналом "Украина", а также экранизацию одноименного романа Владимира Лиса - исторический минисериал "Століття Якова" от канала 1+1.