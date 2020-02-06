1+1 попали в громкий скандал из-за русского языка: украинский - только для комедий

Телеканал "1+1" рассказал о сериалах в осеннем сезоне (Иллюстративное фото: pixabay.com)

На телеканале "1+1" рассказали о сериалах в осеннем сезоне

Телеканал "1+1" покажет весной в эфире мелодрамы только на русском языке, так как на украинском они якобы трудно воспринимаются зрителем.

О таком распределении по медиаконтенту рассказали представители канала на презентации нового сезона. В частности, генеральный продюсер "плюсов", руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media Максим Кривицкий и продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева проинформировали о 7 новых драматических сериалах (длительностью 90 часов) этой весной. Об этом передает "Телекритика".

Речь идет о таких лентах, как "Доктор Вера" (30 серий), "Подари мне счастье" (8 серий), "Мышеловка для кота" (12 серий), второй сезон "Родственных связей" (8 серий), "Худшая подруга" (8 серий), "Не отпускай" (8 серий) и "Бедная Саша" (16 серий).

В то же время украиноязычные сериалы будут представлены только в жанре комедии.

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра", - объяснила Еремеева.

Кроме того, в топ-менеджменте "плюсов" указали и на проблему дистрибуции контента в странах СНГ.

"Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж. Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи", - рассказал Кривицкий.

Также Еремеева заверила журналистов издания "Украинская правда. Жизнь", что ни о каком предубеждении с их стороны по отношению к украинскому языку не говорилось, а исключительно о "производственных нюансах".

"Речь шла прежде всего о том, что в разных жанрах есть своя специфика, в частности производство драм и мелодрам действительно отличается от комедий, и требует иного подхода", - сказала она.

В сети такое объяснение восприняли не все, а распределение вызвало жесткую критику.

Фото: скрин поста facebook.com/vika.khomenko

"Излишне говорить, что любой язык мира подходит как для создания комедий, драм так и любых других жанров. Каждый язык ретранслирует культуру народа, а культура каждого народа - это все жанры, а не только комедии. Приравнивая украинский язык только к комедиям - это унижение по национальному и языковому признаку", - возмущается медиаэксперт Александр Иванов .

Также он усматривает в решении "плюсов" российский шовинизм.

Фото: скрин поста facebook.com/oleknsandr.ivanov