Оскар 2020: названы все вероятные победители

Анна Мачух рассказала, кто должен получить Оскар 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Анна Мачух назвала лучший фильм и имена потенциальных победителей Оскара 2020, который пройдет в ночь с 9 на 10 февраля в США

Оскар 2020 в номинации "Лучший фильм" получит картина "1917". Такое предположение в интервью Styler высказала исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух, которая знает все о вручении наград, ведь под ее руководством проходит Национальная кинопремия "Золота Дзиґа".

Также эксперт назвала имена всех звезд, которые больше всех заслуживают на то, чтобы получить заветную статуэтку.

Оскар за "Лучший фильм" – "1917"

В этой номинации киноакадемики обычно выбирают те ленты, которые изображают социальную тему современности. Как правило, это те фильмы, что так или иначе раскрывают один из актуальных вопросов: расизм, гомофобия, насилие и тому подобное. Ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке, антивоенная тема очень актуальна. Поэтому фильм Сэма Мендеса имеет все шансы на победу, считает киноэксперт. Тем более, Мендес не новичок на "Оскаре". 20 лет назад он его фильм "Красота по-американски" забрал главную награду и стал культовым. "1917" может повторить этот триумф, поскольку это действительно грандиозная монументальная работа, в которой отлично показана психология войны.

Трейлер фильма "1917"

Оскар в категории "Лучший режиссер" – Сэм Мендес

По мнению Анны Мачух, Сэм Мендес использовал эйзенштейновский монтаж аттракциона, чем достиг реалистичности фронта без героизации войны. Наверное, это самая сильная работа про этот период в кинематографе.

"Я думаю, у фильма "1917" также будет и операторская награда, поскольку в нем провернули трюк со съемкой будто бы одним кадром. Однако склейки там все равно есть, чего и не скрывают авторы", - говорит эксперт.

Оскар за "Лучшую мужскую роль" – Хоакин Феникс

Безусловный фаворит года среди актеров. Его образ сумасшедшего комедианта, который сеет хаос вокруг, реагируя таким образом на несправедливость, вызывает столько смешанных чувств, что невольно переживаешь за ментальное здоровье самого актера. Хоакин Феникс изменился ради этой роли физически и полностью углубился в эмоциональное состояние своего персонажа. Несомненно, в этой номинации Феникс не имеет соперников как таковых, ибо даже приближенного к этому перевоплощения в этом году мы не видели. К тому же у актера еще нет "Оскара", а это тоже учитывается.

Хоакин Феникс в роли Джокера (кадр из фильма)

"Лучшая женская роль" – Скарлетт Йоханссон

Эта номинация вызывает много споров. Основные фаворитки – Рене Зеллвегер за роль в байопике о Джуди Гарленд и Скарлетт Йоханссон за роль в ленте "Брачная история" Ноа Баумбаха. Впрочем, последняя номинирована сразу в двух номинациях – "Лучшая женская роль" и "Лучшая женская роль второго плана" за фильм Тайки Вайтити "Кролик Джоджо". Несмотря на то, что большинство пророчит победу Зеллвегер, называя ее роль в "Джуди" настоящим ренессансом актрисы, Анна Мачух считает, что именно Йоханссон заслуживает статуэтку, потому что в "Брачной истории" она максимально раскрылась, как трагическая актриса.

Скарлетт Йоханссон в фильме "Брачная история" (кадр из фильма)

Оскар за "Лучшую мужскую роль второго плана" – Брэд Питт

После длительного молчания голливудская звезда вернулась в большое кино да еще и к Квентину Тарантино. Питт долго шел до своего актерского "Оскара" и отмечу, что он заслуживал быть номинированным как главный актер, а не второго плана. Впрочем, в ленте "Однажды в Голливуде..." Брэду Питту было достаточно экранного времени, чтобы раскрыться в полной мере, чтобы зритель перестал видеть в нем всемирно известную звезду, а следил за историей простого каскадера.

Бред Питт в "Однажды в Голливуде" (кадр из фильма)

"Лучшая женская роль второго плана" – Лора Дерн

Анна Мачух считает, что здесь без вариантов – Лора Дерн блестяще воплотила образ безжалостного адвоката (в "Брачной истории". – Ред ), от которого кровь стынет в жилах. Но чего только стоит ее гениальный монолог о роли матери в обществе!

Оскар за "Лучший оригинальный сценарий" – "Паразиты"

Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо соединил несоединимое. Он скомбинировал семейную драму, кровавый триллер и выдал острую социальную сатиру. В фильме множество непредсказуемых сюжетных линий, в которых драма становится комедией и наоборот. Кстати, HBO уже анонсировали съемку минисериала по мотивам фильма.

"Лучший адаптированный сценарий" – "Ирландец"

"Ирландец" – довольно радикальное кино, построенное на нюансах и паузах. Сценарий писал Стивен Заиллян по мемуарам Чарльза Брандта о бывшем американском дальнобойщике по кличке Ирландец. Фрэнк Ширан, как его в действительности звали, является ответственным за десятки убитых людей. Фильм охватывает несколько десятилетий из жизни Ирландца, поэтому его продолжительность в три с половиной часа может отпугивать. Но получился классический кинороман из грез Дэвида Гриффита.

Трейлер фильма "Ирландец"

Оскар за "Лучший документальный фильм" – "Для Самы"

"Для Самы" поражает женским взглядом на войну в Сирии. Это своеобразная задокументированная хроника страшных испытаний, которые пришлось пережить жителям Алеппо и зрителю вместе с ними.

"Лучший полнометражный иностранный фильм" – "Паразиты"

Шесть номинаций на "Оскар" для фильма "Паразиты" вообще удивляют, считает киноэксперт, поскольку ранее Американская киноакадемия упорно игнорировала корейское кино. И сейчас у него есть возможность получить заветную статуэтку благодаря режиссеру Пон Чжун Хо. Его триллер действительно уникальный – история о богатстве и бедности, о хитрости и доверчивости, о семейных отношениях и лжи стала главным кинособытием года во всем мире и собрала более 130 млн долларов бокс-офиса.

Как распределятся голоса американских киноакадемиков, будет известно уже 9 февраля на торжественной церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. А уже 28 апреля в Украине будут выбирать своих победителей на вручении "украинского Оскара" – четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа”.