Фавориты Нацотбора на Евровидение 2020 презентовали свою песню

CLOUDLESS выпустили песню для Нацотбора на Евровидение 2020 (фото: пресс-служба)

CLOUDLESS выпустили свою песню для Нацотбора на Евровидение 2020

Нацотбор на Евровидение 2020 стартует уже 8 февраля. Бороться за право представлять нашу страну на престижном песенном конкурсе будет 16 конкурсантов.

Среди артистов есть и любимчики юных украинцев. Речь идет о группе CLOUDLESS, чья музыка для мегапопулярного сериала "Школа" заставляла биться быстрее сотни тысяч молодых сердец. Принимать участие в отборе CLOUDLESS будут с песней "Drown Me Down", которая была написана специально для конкурса.

"Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся!" - комментирует трек один из основателей группы Антон Панфилов.

А для вокалиста CLOUDLESS, финалиста Х-Фактора Юры Каналоша, "Drown Me Down" - это еще и песня о борьбе с собственными страхами и сомнениями.

"Это все иллюзии, которые не позволяют нам подняться. Мы так привязаны к материальным ценностям, что порой забываем о душе и о том, что действительно важно. Но мы ведь сами пишем свою историю. Потому никто не должен указывать нам - как жить и что делать. Главное, о чем мы должны помнить, даже в самой сложной ситуации необходимо продолжать верить и любить, потому что вера и любовь - это самое мощное оружие, что было подарено человечеству", - говорит он.

CLOUDLESS - Drown Me Down

Стоит напомнить, что первую популярность CLOUDLESS принесли песни "VDCHVT" и "Між світами", которые стали саундтреками сериала "Школа". Поэтому сомневаться не стоит: в Нацотборе у группы будет мощная поддержка не только от поклонников альтернативного рока, но и среди юной аудитории - фанатов телепроекта. Между тем, критики уже пророчат ребятам попадания как минимум в финал Нацотбора.