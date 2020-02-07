5 успішних україномовних серіалів: від "Школи" до "Перших ластівок"

1+1 потрапили у гучний скандал через російську мову. Все почалося з того, що продюсерка серіалів на цьому каналі Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто "знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав". Більше того, на її думку, українська підходить лише для зйомок комедійних серіалів, а не для драматичних. Також Єремеєва заявила, що українським артистам "поки ще важко працювати українською мовою".

До слова, Єремеєва не стала "першопрохідцем" у подібних висловлюваннях. Так, у лютому 2018 року директорка каналу "Україна" Вікторія Корогод теж казала, що "відсутність україномовних акторів" - є чи не найбільшою проблемою при створенні вітчизняних серіалів.

Разом з тим, саме у 2018-му, коли запрацював в повному обсязі закон про мовні квоти на телебаченні, на екрани почали виходити цікаві й успішні україномовні серіали. І не лише комедії. Більше того, за іронією долі, чимало драматичних проєктів були показані (або тривають і досі) саме на "плюсах" і на "Україні".

Styler вирішив нагадати про найуспішніші україномовні не комедійні серіали, які не тільки перевернули поняття про наш кінематограф у багатьох українців, а й відкрили десятки імен талановитих акторів, яких, ми впевнені, чекає велике майбутнє у великому українському кіно.

Школа

Серіал про життя сучасної школи, підлітків, їхні стосунки з учителями та батьками, режисерами якого виступили Ірина Литвиненко, Сергій Толкушкін та Сергій Уманець, став найрейтинговішим на українському ТБ. Цей проєкт зробив справжніми зірками таких молодих акторів і актрис, як Єлизавета Василенко, Богдан Осадчук, Ірина Кудашова, Марія Кондратенко та інших. Крім того, перший український підлітковий серіал вплинув і на музику в нашій країні. Адже завдяки "Школі" багато людей відкрили для себе нових виконавців, наприклад, Анна Трінчер, Фіолет, Один в каное, CLOUDLESS. Останні, до слова, цього року мають всі шанси представляти Україну на Євробаченні.

Трейлер серіалу "Школа"

Перші ластівки

Ще один успішний молодіжний серіал. Сюжет розповідає про проблеми, з якими стикаються школярі та їхнє оточення в підлітковому віці: дорослішання, статева зрілість, прийняття себе, формування особистості, знущання однолітків, відчуття знедоленої людини та думки про суїцид. Критики дуже позитивно оцінили проєкт, що вийшов на "Новому каналі" у 2019 році. Більше того, неабияку похвалу отримали молоді актори серіалу: Максим Самчик, Поліна Носихіна, Олександр Рудинський та інші.

Трейлер серіалу "Перші ластівки"

Дві матері

Цей серіал у жанрі пригодницька мелодрама є успішною адаптацією успішного корейського формату "Дві матері. Гніздо зозулі". Ролі у проєкті зіграли Ольга Сумська, Ольга Атанасова, Микола Боклан, Ірма Вітовська та інші відомі актори.

Головні героїні телесеріалу - дві молоді жінки Марта та Зоя, долі яких назавжди пов'язала смерть близької людини. Марта - наречена, а Зоя - сестра загиблого талановитого хлопця Сергія. Неспроможна пережити смерть коханого, вагітна Марта втрачає їхню дитину та згодом дізнається про страшний діагноз - безпліддя. До того ж, Зоя вважає Марту винною у смерті брата та прагне помститися за це. Протиріччя загострюються між дівчатами, й коли з'являється один коханий чоловік - багатий спадкоємець імперії ресторанів Андрій Завадський, його мати та одна на двох дитина, яка опинилась у центрі нещадного протистояння двох матерів.

Актори серіалу "Дві матері"

Черговий лікар

Цей телесеріал став першим україномовним серіалом телеканалу "Україна" та першою україномовною багатосерійною медичною ­драмою. Головні герої серіалу - чотири лікаря, прототипами яких стали реальні київські медики. Різні за характером, вони готові зробити все, щоб врятувати своїх пацієнтів не тільки від фізичного, а й від душевного болю.

Трейлер серіалу "Черговий лікар"

Новенька

Ще один мелодраматичний телесеріал з елементами детективу, прем'єра якого відбулася на "Новому каналі" 26 листопада 2019 року. Старшокласників в серіалі грають молоді актори, студенти театральних вузів. Одну з головних ролей зіграла учасниця шоу "Супермодель по-українськи 3" Анна Тихомирова. Україномовний саундтрек до серіалу записав учасник Євробачення 2017 Melovin, один з них було записано разом з Анастасією Несторенко.

Трейлер серіалу "Новенька"

Крім того, варто згадати й про такі серіали, як "Таємниці" і "Обручка з рубіном", що були показані каналом "Україна", а також екранізацію однойменного роману Володимира Лиса - історичний мінісеріал з 4-х серій "Століття Якова" від каналу 1+1.