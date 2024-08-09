5 серіалів про школу, відносини та дружбу, які сподобаються не тільки підліткам

"Еліта" (2018-2024)

Дія розгортається в Іспанії. Троє підлітків, вигравши конкурс, отримують можливість перевестися до елітної школи для дітей із багатих та впливових сімей.

Через соціальну нерівність між новими і мажорами назріває конфлікт, що призводить до кількох вбивств.

"Джинні та Джорджія" (2021-2023)

Серіал розповідає про стосунки матері та доньки. Джорджія - одинока мати, яка має темне минуле і намагається ретельно приховати його. Вона має звичку переїжджати, коли у її житті відбувається щось погане.

І все б нічого, але її діти - Джіні та Остін - не в захваті від цих переїздів. У новому маленькому містечку діти намагатимуться знайти нових друзів, а Джорджія прагнутиме стати ідеальною мамою.

"Моє життя з Волтерами" (2023)

Старшокласниця Джекі Говард, яка мешкає на Манхеттені, опиняється в непростій ситуації: її батьки та старша сестра гинуть в автомобільній аварії.

Незабаром після трагедії дівчинка перебирається жити в сільську місцевість Колорадо до давньої подруги матері, яка разом із чоловіком Джорджем виховує 7 синів, одну дочку і двох племінників. Дівчині важко влитися у прийомну сім'ю, де їй доведеться навчитися дружити, пережити першу закоханість та інші події.

"У пошуках Аляски" (2019)

Американський підлітковий драматичний мінісеріал, заснований на однойменному романі Джона Гріна. 16-річний Майлз Холтер, який захоплюється вивченням передсмертних слів великих людей, вирушає вчитися до академії Калвер-Крик.

У закритій приватній школі Майлз знаходить друзів, робить з ними різні розіграші та закохується у дівчину на ім'я Аляска Янг. Страшна трагедія та пошуки причин того, що сталося, дозволять йому стати дорослішим і знайти розгадку слів французького письменника.

"Енн" (2017-2019)

Канадський телесеріал, заснований на романі "Енн із Зелених Дахів", написаному Люсі-Мод Монтгомері. Енн Ширлі, 13-річна сирота з яскравою уявою, щаслива, коли її вирішують удочерити.

Але, як виявилося пізніше, названі батьки хотіли хлопчика. Але мила і добра Енн прижилася у новій родині. Вона отримала те, про що завжди мріяла.