Не тільки "Форрест Ґамп". Яскраві фільми з Томом Генксом, які варті вашої уваги

Культовий американський актор Том Генкс зіграв в десятках яскравих стрічок, до перегляду яких часто хочеться повернутися. Зірці вдається майстерно втілювати різних персонажів: від серйозних та сумних до більш розважливих.

Актор Том Генкс (Фото: Getty Images)

"Форрест Ґамп"

Це, ймовірно, одна з найпопулярніших стрічок за участю Генкса. У центрі сюжету – недоумкуватий хлопчик Форест з вигаданого міста Ґрінбоу. Фільм у хронологічному порядку розповідає історію його життя, і з головним персонажем стається багато яскравих подій.

Ця історія зворушила мільйони глядачів по всьому світу, тому зовсім не дивно, що станом на 1 березня цього року робота посідає 11 позиції у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

"Врятувати рядового Раяна"

Це ще одна відома стрічка, яка отримала п'ять премій "Оскар": за найкращу режисуру, роботу оператора, звук, монтаж та монтаж звуку.

У центрі сюжету - персонаж на ім'я Раян, який опиняється в армії, проте відмовляється брати до рук зброю. Тим не менше, така позиція, пов’язана з його релігійними поглядами, не заважає героєві допомагати своїм побратимам та стати для них справжнім прикладом для натхнення.

"Чоловік на ім'я Отто"

Стрічка відносно нова, адже вийшла на екрани наприкінці 2022 року. Це друга кіноадаптація роману "Чоловік на ім'я Уве" шведського письменника Фредріка Бакмана.

Генкс зіграв тут головну роль - буркотуна на ім'я Отто, який після втрати дружини відгородився від зовнішнього світу та обрав життя на самоті. Але ситуація змінюється, коли він зустрічає молоду подружню пару, яка поселяється з ним по сусідству.

"Зелена миля"

Стрічка, яка була випущена у 1999 році, також залишила багатьох шанувальників небайдужими до цієї нетипової історії. Фільм знятий за романом Стівена Кінга.

В центрі сюжету афроамериканець Джон Коффі, якого засуджують до смерті за зґвалтування і вбивство двох дівчаток через неправильно винесений вирок.

Поруч із ним опиняється Пол, якого грає Генкс, і він працює наглядачем. Між ними зав'язуються діалоги, і у персонажа Тома навіть з'являється довіра до ув'язненого. Але ця історія, на жаль, таки не має щасливого кінця.

"Аполлон-13"

Це ще одна стрічка з Генксом у головній ролі, яка розповідає про невдалу місячну місію Аполлона-13 - найдраматичніший момент освоєння космосу. Стрічка була знята Роном Говардом на основі книги "Втрачений Місяць".

У центрі сюжету опиняється астронавт Джеймс Ловелл, який організовує вечірку. Гості дивляться по телебаченню перші кроки Армстронга на Місяці, коли він виходить з Аполлона-11. Тоді Ловелл, який облетів Місяць на Аполлоні-8, зізнається своїй дружині, що хоче повернутися на Місяць та прогулятися його поверхнею.